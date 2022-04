Sant’Angelo si prepara alla stagione turistica. Lavori sul porto e all’ingresso del borgo

Ugo De Rosa | Il Comune di Serrara Fontana ha necessità di eseguire una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio e in particolare al patrimonio comunale. Un’esigenza ancora più pressante in questo periodo, per prepararsi alla prossima stagione turistica. Peraltro l’Ente non dispone di propri operai in organico e dunque, come più volte sottolineato, «tale condizione oggettiva, in uno con la vetustà del patrimonio immobiliare, impongono frequenti interventi spesso di piccola portata per fare fronte alla necessità di manutenzione/riparazione dei manufatti edilizi con affidamenti ad hoc a ditte esterne». Interventi che possono riguardare anche l’acquisto di arredo urbano, la riqualificazione di aree comunali e la realizzazione di piccole opere pubbliche.

Per questo motivo la Giunta ha messo a disposizione del responsabile dell’Utc arch. Alessandro Vacca un budget di 55.000 euro per provvedere appunto a tali lavori e altri 19.000 per la manutenzione dei cimiteri comunali.

Adesso, ad esempio, si è reso necessario far eseguire piccoli lavori di manutenzione ordinaria sul porto turistico e all’ingresso di Sant’Angelo. Si dovrà infatti procedere alla sistemazione dei muretti dall’area di raccolta dei rifiuti fino alla scogliera di sottoflutto, del muretto parallelo alla stessa scogliera di sottoflutto e del muretto prospiciente il monumento dei Caduti in mare; questo per rendere i muretti bassi utilizzabili anche come sedute.

Inoltre lavori di sistemazione dei rivestimenti in pietra lavica delle sedute e delle aiuole lungo l’istmo; la fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa in sostituzione di quelli arrugginiti presenti sulle banchine fisse del porto turistico. Ancora. la sistemazione del muretto dell’aiuola a delimitazione della spiaggia con Piazza Ottorino Troia; la sistemazione della scala e della ringhiera a delimitazione della strada di accesso al parcheggio comunale di Cava Ruffano, la sistemazione della ringhiera a delimitazione del Piazzale Cavamare con relativa scala di accesso; lavori di sistemazione delle griglie di raccolta delle acque all’altezza del parcheggio dei fratelli Di Scala ed altri piccoli interventi di manutenzione.

Complessivamente, l’arch. Vacca ha stimato un costo di 15.873,07 euro oltre Iva, dunque di 19.365,14 euro.

Il responsabile dell’Utc con determina a contrarre ha dunque deciso per l’affidamento diretto sulla piattaforma Asmecomm con il criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta di 15.703,70 euro.