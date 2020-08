Sant’Angelo: scatta il divieto per bici, monopattini e velocipedi

Caruso e Gallo firmano un’ordinanza per la salvaguardia dell’isola pedona di Sant’Angelo.

“A parziale modifica ed integrazione dell’ordinanza n.19/2017 – si legge nell’ordinanza firmata da sindaco e comandante dei vigili -, dal 01/04 al 31/10 di ciascun anno, dalle ore 00.00 alle ore 24,00, nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO di Sant’Angelo, a partire dall’arco di pietra di via Chiaia di Rose e per le seguenti strade: Via Chiaia di Rose dall’Arco di pietra fino a valle, via Nazario Sauro, Via Comandante Maddalena dal civ. 29 in poi, Piazza Ottorino Troia, via Sant’Angelo dal n. 80 in poi, è istituito il divieto di transito, oltre ai ciclomotori, motocicli, autoveicoli ed a qualsiasi altro mezzo motorizzato, a tutte le biciclette, ai velocipedi e ai monopattini, con qualsiasi tipo di trazione, nonché ad ogni altra tipologia di veicoli per la mobilità sostenibile assimilati alle precedenti categorie, ANCHE SE CONDOTTI A MANO.

Le deroghe solo “se condotti a mano

ai residenti nelle strade Via Chiaia di Rose dall’Arco di pietra fino a valle, via Nazario Sauro, Via Comandante Maddalena dal civ. 29 in poi, Piazza Ottorino Troia, via Sant’Angelo dal n. 80 in poi;

appartenenti ai lavoratori, muniti di attestato di lavoro rilasciato dal datore, nelle strade Via Chiaia di Rose dall’Arco di pietra fino a valle, via Nazario Sauro, Via Comandante Maddalena dal civ. 29 in poi, Piazza Ottorino Troia, via Sant’Angelo dal n. 80 in poi;

veicoli a trazione elettrica appositamente e preventivamente autorizzati al servizio pubblico o dotati di permesso di circolazione per l’uso privato, negli orari, con i pedaggi e con le tariffe prestabilite dalla giunta comunale ed in linea con le altre disposizioni del vigente regolamento comunale per i carrelli elettrici;

All’uopo è istituita, nel Piazzale Cava Mare antistante l’area riservata ai veicoli delle Forze dell’ Ordine, un’area di sosta riservata sul lato destro ai monopattini e simili, e sulla sinistra ai velocipedi, e-bike, e simili, delimitata da segnaletica orizzontale e verticale, mediante la collocazione di due rastrelliere per la sosta.