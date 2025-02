Sant’Angelo, proseguono i lavori alla condotta sottomarina

I lavori per la sostituzione del “famigerato” tratto della condotta fognaria sottomarina di Sant’Angelo da parte dell’Evi non sono ancora interamente completati e si approfitta della stagione invernale per ultimarli prima dell’estate. Di conseguenza, su richiesta della ditta esecutrice “Nettuno Lavori Subacquei”, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia T.V. (CP) Antonio Magi ha prorogato ulteriormente le disposizioni già impartite con le precedenti ordinanze di ottobre e dicembre 2024. Un provvedimento finalizzato alla esecuzione in sicurezza degli interventi, la cui durata «temporanea» viene indicato dal 13 febbraio al 2 marzo.

Il tratto interessato viene interdetto alla navigazione, all’ormeggio, alla sosta di tutte le unità in genere e a qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente i lavori. Le unità in transito dovranno comunque tenersi ad una distanza di sicurezza al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo ed evitare di creare intralcio al regolare svolgimento dei lavori. Massima attenzione anche durante il transito in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato.