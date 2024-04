Sant’Angelo, ordinanza per il montaggio dei pontili nel porto. Lavori programmati dal 15 al 29 aprile

All’interno del porto turistico di Sant’Angelo stanno per iniziare i lavori di montaggio dei pontili galleggianti, necessari alla piena funzionalità dell’approdo. La durata delle operazioni è prevista dal 15 al 29 aprile.

Pertanto, al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia T.V. (CP) Antonio Magi ha adottato apposita ordinanza.

Il provvedimento rende noto che nel periodo indicato «la Ditta “Nettuno Lavori Subacquei S.a.s” effettuerà i lavori di montaggio dei pontili galleggianti, nello specchio acqueo all’interno dell’approdo turistico di Sant’Angelo sito nel Comune di Serrara Fontana, secondo le disposizioni e le previsioni della concessione demaniale marittima in premessa citata. I lavori in parola saranno effettuati con l’ausilio del M/Pontone denominato “Polluce”» e mediante l’impiego di due sommozzatori.

L’ordinanza dispone: «Negli specchi acquei direttamente interessati dalle operazioni di montaggio dei pontili galleggianti ed in quelli immediatamente prospicienti ad essi, nel periodo di cui al Rende Noto, è vietato: l’ormeggio; il transito; la sosta a tutte le unità in genere; qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente lo svolgimento degli interventi in argomento. Il predetto divieto non si applica al personale ed alle unità della ditta esecutrice dei lavori, nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che per motivi di servizio ha necessità di accedere all’area in questione».

Inoltre: «Durante lo svolgimento delle attività in parola, le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni, fermo restando l’interdizione ed i divieti di cui all’art. 1 della presente, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dagli OTS impegnati nei lavori in argomento, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dalla perizia marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento».