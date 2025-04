Sant’Angelo: le vicine di Rocco Barocco vogliono autodemolire, ma il Tribunale le blocca

A Serrara Fontana continua la “telenovela” della demolizione delle opere abusive realizzate a Sant’Angelo in via Nazario Sauro dalle vicine di Rocco Barocco. Dopo che il Comune si era attivato per dare seguito all’ultima sentenza di ottemperanza del Tar, Felicitas, Alessandra e Katia Breglia hanno proposto ben altri due ricorsi al Tribunale amministrativo per ottenere di poter eseguire in proprio la demolizione. Ma senza esito. Il primo è stato subito giudicato inammissibile, mentre il secondo è stato respinto.

L’ultima sentenza della Sesta Sezione chiarisce infatti che spetta al Comune concedere eventualmente l’“autodemolizione” (che comporta costi minori rispetto a quella in danno). L’Ente però non si è espresso e in questa fase non si è nemmeno costituito in giudizio.

Il collegio riassume la ormai ben nota e complessa vicenda che ha visto Rocco Barocco rivolgersi numerose volte alla giustizia amministrativa per ottenere che quegli abusi venissero demoliti: «Le odierne ricorrenti sono state destinatarie di una ordinanza di demolizione – n. 4 del 1980 – adottata dal Comune di Serrara Fontana; il provvedimento è divenuto definitivo in quanto sono stati respinti con sentenze passate in giudicato i ricorsi per l’annullamento dello stesso e per l’annullamento degli atti consequenziali adottati dall’amministrazione.



Il terzo controinteressato nei giudizi di legittimità ha chiesto l’ottemperanza dei detti giudicati, nonché del giudicato formatosi sul silenzio dell’amministrazione sulla istanza volta a reprimere gli ulteriori abusi edilizi realizzati dalle medesime ricorrenti.



I giudizi di ottemperanza si sono conclusi con le sentenze di questo Tar del 2015 e del 2024, anche esse passate in giudicato».

Nel passaggio successivo i giudici ricordano un aspetto peculiare di questa vicenda: «In particolare, con la sentenza di ottemperanza del 2024 – a seguito delle dimissioni di 5 commissari ad acta – l’obbligo di eseguire il giudicato è stato riconosciuto in capo al Comune con vigilanza del Prefetto sulla effettiva, corretta e tempestiva esecuzione». Anche in altri casi si registrano sostituzioni di commissari ad acta “inerti”, ma qui forse si è raggiunto un record…

Intanto le sorelle Breglia «con istanza del 14 dicembre 2023 avevano richiesto al Comune di poter eseguire spontaneamente la demolizione delle opere abusive: la loro istanza non veniva definita dal Comune per mancanza della autorizzazione sismica, ottenuta solo in data 4 dicembre 2024, dunque successivamente alla sentenza di ottemperanza del 2024».

RIPRISTINO DELLA LEGALITA’ VIOLATA

Dopo anni e anni di inerzia da parte del Comune di Serrara Fontana il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca per ottemperare alla sentenza del Tar aveva affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione (oltre a quella risalente al 1980, anche una successiva del 2016). Le Breglia hanno allora richiesto l’annullamento della determina di affidamento. Ma come evidenzia la sentenza, «in sede cautelare, il Tar ha dato avviso di inammissibilità dell’azione di annullamento in quanto il provvedimento impugnato era stato adottato in esecuzione del giudicato».

Le vicine di Rocco Barocco non si sono arrese e hanno proposto l’ennesimo ricorso per una ottemperanza di chiarimenti. In pratica hanno chiesto se, in virtù della sentenza del 2024, possano essere loro stesse ad eseguire gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi. Non spetta al Tar rispondere al quesito e di conseguenza il ricorso è stato respinto.

Il collegio presieduto da Angela Fontana chiarisce i termini della questione: «Con la sentenza di ottemperanza del 2024 è stato ordinato al Comune di Serrara Fontana di adoperarsi senza indugio per il ripristino della legalità violata, in ragione di giudicati che avevano accertato l’esecuzione abusiva di opere edilizie da parte delle odierne ricorrenti.

La natura del giudizio di ottemperanza è, infatti, quella di rimedio volto a rendere effettiva la tutela delle ragioni del ricorrente vittorioso in sede di merito che non possono essere pregiudicate dalla eventuale inerzia della amministrazione soccombente.



Restano fuori dal perimetro del giudicato e, dunque, anche della cognizione del giudice di ottemperanza, le vicende scaturenti da altre vicende procedimentali e che non si siano sostanziate in provvedimenti amministrativi che possano costituire violazione o elusione del giudicato stesso».

POTERE IN CAPO AL COMUNE

Il caso proposto attiene al “rapporto” tra le destinatarie della demolizione e il Comune. Ed infatti i giudici rilevano che «la vicenda procedimentale portata a conoscenza con il mezzo in esame, non attiene alla corretta esecuzione del giudicato come scolpito nelle richiamate sentenze e cioè all’obbligo di eseguire la demolizione delle opere abusive».

La sentenza lo spiega dettagliatamente: «Le ricorrenti, infatti, hanno chiesto al Comune di poter procedere in proprio al ripristino dello stato dei luoghi e rispetto a tale istanza, allo stato, il Comune non si è determinato con provvedimento espresso, e, tuttavia, non è nei poteri del giudice di statuire sulla legittimità di poteri non ancora esercitati dall’amministrazione.



L’interesse delle ricorrenti, infatti, deve confrontarsi in sede procedimentale con l’interesse e gli obblighi a cui è tenuta l’amministrazione la quale – all’atto di assumere le sue determinazioni – potrà valutare, anche con confronto con il giudice dell’ottemperanza e propriamente con il rimedio dell’ottemperanza di chiarimenti che compete, appunto, all’amministrazione, se l’istanza formulata dalle ricorrenti consenta la piena attuazione del giudicato».

La “palla” passa al Comune, a cui spetterà decidere se addentrarsi in un ulteriore percorso intricato oppure procedere per la strada già intrapresa dando corso alla demolizione senza ulteriori indugi e ritardi.

LA SENTENZA DI OTTEMPERANZA DEL 2024

Con la sentenza del 2024 il Tar aveva respinto, già in quella sede, il tentativo delle Breglia di procedere in proprio ai lavori di ripristino dello stato dei luoghi, anche per far dichiarare cessata la materia del contendere. Spiegando: «Va infatti rilevato che l’avvio del procedimento volto alla rimozione degli abusi edilizi non determina il pieno soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente non risultando integrati i parametri dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., testualmente riferito al caso in cui la pretesa azionata in giudizio “risulti pienamente soddisfatta”, evento che, nel caso di specie, si verificherà solo con la materiale eliminazione degli abusi all’esito della esecuzione delle opere di ripristino».

I giudici dunque ribadivano proprio la responsabilità in capo all’Ente serrarese: «Allo stato, pertanto, perdura l’inerzia dell’amministrazione e la ingiustificata e pervicace inottemperanza da parte della stessa alle statuizioni del giudice recate nella sentenza del 2015. Da tanto consegue che, in via principale, l’obbligo di provvedere al ripristino della legalità incombe sul Comune di Serrara Fontana con le conseguenti responsabilità, contabili, civili, amministrative e penali in capo al funzionario o dirigente responsabile che non eserciti i doveri del suo ufficio.

Il Comune di Serrara Fontana dovrà dunque attivarsi e dare esecuzione alla sentenza di questo Tar del 2015 entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza eventualmente facendo ricorso, per la progettazione degli interventi a funzionari della Regione Campania e per la materiale demolizione al Genio Militare». Sta di fatto che la Regione non aveva risposto alla richiesta dell’Utc serrarese.

Quindi si chiamava in causa il prefetto di Napoli, «già nominato commissario ad acta con la citata sentenza del 2015», affinché vigilasse sull’esecuzione della sentenza da parte dell’ufficio comunale preposto «ed a tal fine il funzionario responsabile del Comune invierà al commissario ad acta dettagliata relazione sullo stato del procedimento con cadenza mensile anche al fine di consentire da parte della Prefettura ogni valutazione di competenza sull’operato del Comune».

LA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’UTC

A fronte di queste “accuse”, nella determina di affidamento degli incarichi tecnici adottata ad ottobre 2024 l’arch. Alessandro Vacca, dopo aver ripercorso i fatti, cercava anche di “scaricare” parte delle responsabilità proprio sui commissari ad acta, per alleggerire la posizione del Comune.

Come accennato, oltre a quella del 1980 risulta non eseguita anche una seconda ordinanza di demolizione adottata su sollecitazione di Rocco Barocco «per ulteriori opere realizzate senza titolo sul lastrico solare di copertura come accertate dal tecnico di parte».

Infatti dagli accertamenti disposti dall’Utc emergeva «la mancata ottemperanza del provvedimento n. 04/80 e l’assenza di qualsiasi titolo autorizzativo in sanatoria o la presentazione di istanze di condono edilizio per le difformità eseguite; si accertava inoltre, la realizzazione di nuove opere senza titolo, quali la realizzazione di un torrino scala costituito da intelaiatura metallica coperto in materiale plastico di altezza circa 2 mt a protezione di una scala a chiocciola di diametro circa un metro proveniente dal piano sottostante, la trasformazione della copertura in terrazzo praticabile tramite realizzazione di parapetti in muratura in forma ellittica di altezza massima mt 0,90 e minima 0,30 mt circa completati da correnti in legno, pavimentazione e la disposizione di due lavelli sul lato sud, l’ampliamento in altezza del lume ingrediente». Di qui l’emissione dell’ordine di abbattimento n. 21 del 13.4.2016.

Tornando al “valzer” di commissari ad acta, già nella determina n. 102 del 21 ottobre 2024, di cui le Breglia hanno invano invocato l’annullamento, Vacca chiariva che «nonostante la nomina dei tecnici per l’esecuzione della sentenza, il Prefetto di Napoli nominava con decreto del 6 aprile 2016, il funzionario delegato a svolgere l’incarico di commissario ad acta. Quest’ultimo, tuttavia, con nota del 15 giugno 2017, rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico conferitogli e mai in concreto espletato. Con decreto del 17 novembre 2017, il Prefetto di Napoli designava un nuovo commissario ad acta».

Ancora «con il provvedimento del 26 marzo 2024 è stato designato dal Prefetto un nuovo commissario ad acta il quale, tuttavia, con comunicazione del 12 aprile 2024 ha rappresentato ragioni personali di impedimento all’espletamento dell’incarico conferito».