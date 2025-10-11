Sant’Angelo, lavori di manutenzione agli impianti del porto

La responsabile del VI Settore del Comune di Serrara Fontana competente al Demanio, dott.ssa Rosanna Mattera, ha impiegato due soli giorni per affidare i lavori di manutenzione ordinaria di urgenza agli impianti elettrici ed idrici del porto turistico di Sant’Angelo.

Necessari nell’immediato e soprattutto per la prossima stagione. Nella determina a contrarre adottata il 6 ottobre viene evidenziata la necessità di procedere a vari interventi di manutenzione degli impianti.

Apparecchiature da sostituire o riparare per quanto riguarda l’impianto elettrico; necessari ancora un chiusino in ghisa e «lavori di riparazione di tre tubi di adduzione dell’acqua alle colonnine mediante la rimozione del basolato e scavo in sezione, ripristino del calcestruzzo e del basolato e rimontaggio della colonnina», nonché ulteriori piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Complessivamente l’importo da porre a base d’asta è stato calcolato in 6.200 euro oltre Iva e la Mattera ha indetto la procedura di affidamento diretto con utilizzo della piattaforma Asmecomm applicando il criterio del minor prezzo. L’8 ottobre è arrivata la determina di aggiudicazione definitiva ed efficace. La ditta invitata, la Impiantistica Buonomano di Buonomano.