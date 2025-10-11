domenica, Ottobre 12, 2025
Sant’Angelo, lavori di manutenzione agli impianti del porto

di Redazione Web
La responsabile del VI Settore del Comune di Serrara Fontana competente al Demanio, dott.ssa Rosanna Mattera, ha impiegato due soli giorni per affidare i lavori di manutenzione ordinaria di urgenza agli impianti elettrici ed idrici del porto turistico di Sant’Angelo.

Necessari nell’immediato e soprattutto per la prossima stagione. Nella determina a contrarre adottata il 6 ottobre viene evidenziata la necessità di procedere a vari interventi di manutenzione degli impianti.

Apparecchiature da sostituire o riparare per quanto riguarda l’impianto elettrico; necessari ancora un chiusino in ghisa e «lavori di riparazione di tre tubi di adduzione dell’acqua alle colonnine mediante la rimozione del basolato e scavo in sezione, ripristino del calcestruzzo e del basolato e rimontaggio della colonnina», nonché ulteriori piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Complessivamente l’importo da porre a base d’asta è stato calcolato in 6.200 euro oltre Iva e la Mattera ha indetto la procedura di affidamento diretto con utilizzo della piattaforma Asmecomm applicando il criterio del minor prezzo. L’8 ottobre è arrivata la determina di aggiudicazione definitiva ed efficace. La ditta invitata, la Impiantistica Buonomano di Buonomano.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

