Sant’Angelo, c’è la sede per il presidio estivo dei Carabinieri. Fitto di un locale privato dal 1 giugno al 31 ottobre

Il Comune di Serrara Fontana ha reperito il locale da destinare a sede del presidio dei Carabinieri a Sant’Angelo nel periodo estivo. Una iniziativa replicata dopo l’esperienza positiva del 2023. Infatti la Giunta, nella delibera adottata, evidenziava proprio: «Come si evince dalla relazione agli atti redatta dal comandante della Polizia Locale del Comune di Serrara Fontana la presenza del presidio di PS ha garantito un maggiore controllo del territorio ed ha consentito di ottenere importanti risultati anche in termini di prevenzione dei reati; anche i cittadini ed i turisti presenti hanno apprezzato molto il servizio comunicando feedback positivi a sindaco ed assessori che hanno relazionato in merito alla Giunta Comunale».

Di qui l’interesse a «garantire questo presidio estivo in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata». Era però necessario reperire una sede idonea da assegnare a titolo gratuito all’Arma. Infatti i locali utilizzati lo scorso anno erano stati temporaneamente messi a disposizione con comodato gratuito da parte di un privato. Era dunque stata demandata al responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca l’indizione di una procedura selettiva per individuare il locale da prendere in locazione per destinarlo a presidio di PS durante la stagione estiva 2024, per il periodo dal 1 giugno al 31 ottobre. Stanziando un budget di 7.500 euro.

L’arch. Vacca ha dunque provveduto a redigere, approvare e pubblicare l’avviso pubblico. Nel termine indicato, è pervenuta un’unica offerta, da Mattera Paola, per la locazione di un immobile sito alla via Comandante Maddalena, di mq 60, parte di una unità immobiliare. Il canone di locazione offerto ammonta a 1.500 euro mensili, pari a euro 25/mq. Un’offerta ritenuta congrua in relazione al mercato dei fitti a Sant’Angelo dal seggio di gara, composto dallo stesso arch. Vacca, dalla responsabile del Servizio Demanio/Sociale dott.ssa Rosanna Mattera e dalla responsabile del Servizio Finanziario rag. Lucia Cenatiempo. La spesa impegnata ammonta proprio a 7.500 euro come indicato dalla Giunta, oltre ai 500 necessari per la registrazione del contratto. Vacca si è dunque affrettato a formalizzare l’aggiudicazione «stante anche i tempi ristretti per disporre dei locali a favore dell’Arma dei Carabinieri».