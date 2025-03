Sant’Angelo, arriva il nuovo-vecchio gestore del porto. Alla S&Y la gara per i servizi

Il Comune di Serrara Fontana ha ufficialmente assegnato la gestione dei servizi ausiliari del porto turistico di Sant’Angelo alla società S&Y s.r.l., confermando così la linea della continuità amministrativa per l’anno 2025. Con l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, i servizi di ormeggio, disormeggio e guardiania delle imbarcazioni proseguiranno senza interruzioni, garantendo efficienza e sicurezza agli utenti del porto.

L’affidamento, stabilito tramite una procedura pubblica aperta, ha visto la partecipazione di un unico operatore economico, la società S&Y s.r.l., che ha presentato un’offerta con un ribasso dell’1% rispetto alla base d’asta. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 139.153,53 euro, IVA esclusa, e coprirà il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2025, con una possibile proroga tecnica di tre mesi nel caso di necessità amministrative.

La continuità della gestione garantisce stabilità a un’infrastruttura fondamentale per il turismo locale e l’economia del paese. Il porto turistico di Sant’Angelo, che si estende su un’area di oltre 21.000 metri quadrati tra terra e specchio acqueo, resta così sotto il controllo diretto del Comune, in linea con le disposizioni della Legge Regionale n. 5 del 2021, che ha affidato ai Comuni la gestione delle concessioni demaniali marittime.

Le tariffe per i servizi restano invariate rispetto all’anno precedente, un aspetto che sicuramente favorirà la ripresa delle attività turistiche in vista della stagione estiva. La decisione di non apportare aumenti ai costi è stata accolta con favore dagli operatori del settore, che possono così pianificare la loro attività con maggiore serenità.

La procedura di assegnazione, svolta attraverso la piattaforma telematica ASMEL, ha rispettato tutti i criteri di trasparenza e legalità previsti dalla normativa vigente. La commissione giudicatrice, composta da esperti del settore tecnico e finanziario del Comune, ha valutato positivamente l’offerta presentata, ritenendola congrua e vantaggiosa per l’ente.

Con questa aggiudicazione, Serrara Fontana si conferma attenta alla gestione delle sue risorse strategiche, puntando su stabilità e affidabilità per garantire ai cittadini e ai visitatori servizi di qualità. Il porto turistico di Sant’Angelo, fiore all’occhiello della costa isolana, continuerà così a essere un punto di riferimento per la nautica e per il turismo locale.

Confermato anche l’articolo 45bis

Il Comune di Serrara Fontana ha disposto l’autorizzazione per la gestione dei servizi di assistenza all’ormeggio, disormeggio e guardiania delle imbarcazioni presso il porto turistico di Sant’Angelo. La decisione, presa in attesa della conclusione del procedimento di autorizzazione definitiva ex art. 45bis del Codice della Navigazione, garantisce continuità operativa in vista dell’imminente inizio della stagione turistica.

La gestione del porto, che si estende su oltre 21.000 metri quadrati tra aree a terra e specchio acqueo, rimane sotto il controllo diretto dell’amministrazione comunale, in linea con la concessione demaniale rinnovata fino al 2029.

L’urgenza della misura adottata è stata sottolineata anche dal Sindaco pro tempore, che ha richiesto un’attivazione immediata del servizio per evitare criticità operative. L’atto di affidamento provvisorio è stato adottato con il vincolo della successiva conferma da parte delle autorità competenti.