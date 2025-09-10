mercoledì, Settembre 10, 2025
Sant’Angelo, al via i lavori per mettere in sicurezza il costone sotto la Torre

Redazione Web
Redazione Web
Un intervento da 1,8 milioni di euro dopo i distacchi di massi: reti e chiodature per proteggere abitazioni, spiaggia e porto

Un altro fronte di intervento si apre a Sant’Angelo, dove il commissario straordinario Giovanni Legnini, insieme alla sindaca di Serrara Fontana Irene Iacono e al subcommissario Gianluca Loffredo, ha effettuato un sopralluogo in vista dell’avvio dei lavori di consolidamento del costone sotto la Torre. L’intervento, dal valore di circa 1,8 milioni di euro, si è reso necessario dopo i distacchi di massi che avevano interessato la zona nei giorni immediatamente successivi alla frana del 26 novembre 2022.

La prima fase, realizzata in somma urgenza subito dopo l’evento calamitoso, aveva riguardato la rimozione dei blocchi instabili in prossimità delle abitazioni sgomberate e dell’area portuale. Ora, superati anche alcuni ostacoli di natura legale, il cantiere entra nella fase strutturale con la posa delle reti corticali, ancorate attraverso sistemi di chiodatura, per garantire la sicurezza delle case prospicienti, della spiaggia – una delle più frequentate dell’isola – e del porto turistico.

I lavori cominceranno lunedì con la pulizia del versante, operazione preliminare all’installazione delle protezioni. «Finalmente possiamo avviare un’opera che restituirà serenità e sicurezza ai residenti e ai visitatori», ha dichiarato la sindaca Iacono, ringraziando il commissario e la Struttura tecnica per l’impegno profuso. «Una volta conclusi gli interventi, quest’area potrà essere valorizzata e restituita appieno alla collettività».

Sant’Angelo, cuore turistico dell’isola, si prepara così a riconquistare la sua bellezza, con la garanzia di un futuro più sicuro per abitanti e ospiti.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

