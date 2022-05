Sant’Angelo. Affidata la concessione del parcheggio di Cava Ruffano

Il Comune di Serrara Fontana ha finalmente aggiudicato la gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio di Cava Ruffano, anche se manca ancora la formalizzazione definitiva. Una concessione stagionale triennale che dovrà coprire il periodo intercorrente tra l’8 aprile e il 15 ottobre 2022 (ovviamente per quest’anno la data di inizio slitta, come del resto era stato previsto), il 31 marzo e il 15 ottobre 2023, il 22 marzo e il 15 ottobre 2024.

La gara con procedura aperta è stata esperita sulla piattaforma telematica Asmecomm con il criterio del massimo rialzo sul canone mensile a base d’asta di 3.500 euro. Hanno partecipato tre concorrenti, “Il Gufo soc. Coop. sociale” di Venosa, “Conte Giorgio” di Serrara Fontana e “Movea Servizi” di Nocera Superiore.

Ebbene, ora il rup comandante Vito Gallo ha proceduto ad approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione alla “Movea Servizi” che ha presentato la migliore offerta economica, pari al 140,46% in rialzo sul prezzo a base di gara. Una offerta più che sostanziosa e vantaggiosa per il Comune, ma che potrebbe risultare “anomala”. In proposito, Gallo specifica che «il numero delle offerte pervenute è inferiore a cinque e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, non opera l’esclusione automatica delle offerte anomale». E dunque ci si limiterà ad eseguire la verifica prevista sui costi della manodopera.

Dunque il rup approva la proposta di aggiudicazione, che diventerà efficace solo dopo la verifica dei costi di manodopera e sul possesso dei requisiti prescritti.