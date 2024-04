Sant’Angelo, a breve il montaggio dei pontili galleggianti

Il Comune di Serrara Fontana si è attivato per rendere pienamente operativo il porto turistico di Sant’Angelo per la stagione turistica 2024 e in questo caso per la collocazione dei pontili galleggianti.

Il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca nella determina adottata ricorda la delibera di Giunta dello scorso febbraio, che nell’ambito delle decisioni sull’approdo tra l’altro lo ha incaricato «di predisporre gli atti necessari al fine di rendere operativo il porto turistico ed in particolare di provvedere al montaggio e smontaggio dei pontili galleggianti, degli impianti elettrici ed idrici, nonché tutti quei lavori che si renderanno indispensabili per una piena operatività in sicurezza del porto turistico».

L’importo dell’intero progetto ammonta a 26.004,09 euro, mentre l’importo dei lavori da porre a base d’asta è pari a 16.177,15 euro netti, per complessivi 25.584,67 euro.

Il rup Vacca procederà con trattativa diretta mediante piattaforma telematica Asmecomm applicando il criterio del minor prezzo sull’importo base. Il contraente selezionato è la ditta “Nettuno Lavori Subacquei” di Lacco Ameno. Un affidamento da formalizzare in tempi rapidi.