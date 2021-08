Sant’Alessandro. Eppure siamo nel 2021

Gaetano Di Meglio | Una mattina, mentre ero in tribunale di Ischia quando era ospitato al Liceo, affascinato dalla prosa dell’avvocato Giuseppe Di Meglio che difendeva un suo cliente, entrai nell’aula delle udienze. Non ricordo come, ma venni invitato dal pubblico ministero a sedermi al suo fianco. In un momento di pausa del processo, il giudice mi chiese come mai avessi criticato il dottor Napoleone e la sua Sant’Alessandro.

Risposi velocemente: crede che l’evento sia suo, ma sbaglia. Le avrei voluto dire tanto altro ma non ci fu il tempo. Passano gli anni, per fortuna le cose a casa Napoleone vanno bene, hanno risolto i loro problemi e quest’anno, sono capitati nel girone della propaganda di palazzo.Una propaganda scema, triste e senza motivazioni che, però, ci deve permettere di affrontare meglio l’ennesima edizione saltata del corteo che caratterizza la nostra offerta turistica.

Però, signori, siamo sinceri, Franco Napoleone ha torto anche quest’anno. Come ogni volta che non ha potuto fittare gli abiti a 70 euro e ogni volta che ha ridotto a “fatti suoi” uno degli eventi dell’estate. Ma, Signori, questa volta Franco Napoleone non ha torto da solo. Quest’anno la colpa è anche di Luigi Di Vaia e del comune di Ischia.Come sappiamo tutti, infatti, quest’anno il Comune di Ischia aveva organizzato sia la Festa di Sant’Anna sia la Festa di Sant’Alessandro riuscendo a stanziare un discreto contributo per l’evento del 2021. Poi D’Amore ha fatto lo sgambetto ad Enzo Ferrandino e tutti sappiamo come si è spenta la giostra dei grandi eventi nel comune di Ischia.Non starò qui a raccontarvi di come e quanto abbiano sbagliato al comune di Ischia nell’organizzazione di Sant’Anna perché lo abbiamo già fatto in maniera abbondante ma una riflessione sull’assoluta assenza del corteo storico di Sant’Alessandro va fatta.

Io l’ho scritto anni fa: il corteo va tolto dalle mani della famiglia Napoleone a cui va detto un grosso grazie, ma deve diventare un evento pubblico a tutti gli effetti. Negli anni, più volte, ho anche spiegato come si potrebbe fare per salvare entrambi gli interessi, ma oggi, in questo agosto 2021 andiamo oltre, tanto, prima o poi, avrò la possibilità di correggere tutti questi errori.Il comune di Ischia, con una delibera di giunta aveva previsto un contributo di 15.000 euro per la “Logistica e noleggio abiti d’epoca (Sant’Alessandro).15 mila euro che potevano non privare l’isola d’Ischia, la sua propaganda, la sua narrazione turistica e la sua presenza sui media in questa estate grazie alla storia. Grazie alle gesta di Vittoria Colonna, di Ferrante d’Avalos, degli Angioini, degli Aragonesi e di tutti i personaggi che, ogni anno, il 26 agosto, riempiono di storia e di colore le strade che collegano il Castello Aragonese con il Borgo di Sant’Alessandro.

Qualcuno potrebbe ribattere che c’è il covid, che c’è stata un’impennata dei contagi eppure, però, mi chiedo perché mai il Comune di Ischia abbia potuto spendere senza effetto i soldi per Sant’Anna e non abbia potuto coinvolgere il buon Franco Napoleone e organizzare un corteo diverso. Una grande esposizione stabile, per giorni, in una passeggiata dalle bellezze dal Castello Aragonese al borgo di Sant’Alessandro dove sarebbe stato possibile ammirare l’arte delle nostre sarte, apprezzare la bontà degli abiti e non rinunciare all’evento.

Perché non avremmo potuto vivere il corteo di Sant’Alessandro nella più grande sfilata di tutti i tempi nelle storie di tutti gli account di chi ama Ischia.

Perché non abbiamo potuto spendere questi 15mila euro con iniziative diverse da quella che abbiamo sempre vissuto.

Possibile che il mondo che va avanti e che diventa social, evolvendosi, debba essere solo qualcosa che dobbiamo guardare da lontano?

Perché abbiamo potuto spendere €17.080,00 (inclusa I.V.A. al 22%) per aver affidato il servizio di fornitura (montaggio e smontaggio con MO qualificata) di palco per l’evento “Festa a mare agli Scogli di Sant’Anna” 89^ Edizione anno 2021”?

Perché abbiamo potuto spendere €18.300,00 (inclusa I.V.A. al 22%) per la trattativa diretta (TD) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio audio e luci per l’evento “Festa a mare agli Scogli di Sant’Anna” 89^ Edizione anno 2021”

Perché abbiamo potuto spendere € 2.000,00 oltre iva per dare seguito alla nomina disposta con Delibera di Giunta n. 39 del 06.07.2021 e affidare l’incarico di Direttore Artistico dell’Evento “Festa a mare agli scogli di Sant’Anna – 89^ Edizione – anno 2021” al Regista Ronga Salvatore

Perché abbiamo potuto spendere per la trattativa diretta (TD) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio per lo spettacolo pirotecnico dell’evento “Festa a mare agli Scogli di Sant’Anna” 89° Edizione anno 2021”, per un importo massimo pari ad €31.110,00

Perché abbiamo potuto spendere 27 mila euro per la realizzazione e l’allestimento delle tre barche allegoriche/macchina scenica?

Perché abbiamo potuto spendere 95.920 euro iva inclusa per un evento che non si è tenuto e non spendere anche i famosi 15 mila euro per realizzare un evento diverso? Magari mediatico o social. Magari con una formula diversa. Magari con una visione moderna e con la possibilità di evolvere in qualcosa di nuovo e unico da raccontare.

Perché nel 2021, dobbiamo ancora pensare che il Corteo di Storico di Sant’Alessandro sia solo la passeggiata di un pomeriggio dal Castello al Borgo senza nessun’altra alternativa. Poteva essere una edizione solo social. Poteva essere una storia infinita raccontata dagli account di quanti ne prendono parte e non solo. E, invece, non è stato niente. Certo, la colpa è anche di Franco Napoleone ma, forse, soprattutto, di chi gestisce certe dinamiche al comune di Ischia.

Come per Sant’Anna, anche Sant’Alessandro ci ho mostrato il vero volto di chi si agita su Via Iasolino. Il volto di chi non riesce a produrre una, dico una, idea per il paese. Ma questa battaglia, ahimè, l’ho già persa una volta. Non sarò così folle da immolarmi una seconda volta. Tanto, diciamocelo, vi sta bene così.

