Santa Restituta, via al bando per i primi 400 mila euro. Appalto da 11 milioni per piazza, museo e comune

Ischia, prorogata al 15 settembre la scadenza della gara per la progettazione del complesso di Santa Restituta: un tassello chiave per la ricostruzione post-sisma a Lacco Ameno

È stata pubblicata il 22 luglio 2025 una nuova procedura di gara destinata a incidere in modo significativo sul processo di ricostruzione post-sismica a Ischia. A promuoverla è l’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, il braccio tecnico-specialistico dell’ente, che ha avviato una procedura negoziata senza bando, preceduta da un’indagine di mercato, per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica in modalità BIM e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale.

L’intervento, dal valore complessivo di 422.142,90 euro, coinvolge tre siti strategici del Comune di Lacco Ameno: la sede municipale, alcuni locali della diocesi e il complesso archeologico di Santa Restituta, comprensivo della piazza antistante. Tutti questi luoghi sono stati danneggiati dagli eventi sismici più recenti e sono inclusi tra quelli da ricostruire secondo quanto previsto dall’Ordinanza Speciale n. 2 dell’11 aprile 2023, ulteriormente dettagliata dall’Ordinanza n. 9 del 13 settembre 2024, che introduce deroghe procedurali per snellire e accelerare l’azione amministrativa.

La procedura fa riferimento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023), art. 76, comma 2, lettera c), che consente in specifici casi l’affidamento tramite procedura negoziata. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando dunque non solo il prezzo ma anche la qualità tecnica della proposta.

A guidare l’iter è l’ingegnere Mario D’Amato, Responsabile Unico del Procedimento e figura interna alla Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio, già protagonista di numerose operazioni complesse di valorizzazione e recupero del patrimonio immobiliare pubblico.

Nel frattempo, con comunicazione ufficiale del 7 agosto, l’Agenzia ha prorogato la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al progetto. Il nuovo termine è fissato al 15 settembre 2025, alle ore 12:00, con un’estensione significativa dei tempi rispetto alla data iniziale del 12 agosto. Una decisione che mira a favorire una più ampia partecipazione di operatori qualificati, aumentando le possibilità di ricevere proposte all’altezza della delicatezza e complessità dell’intervento.

L’importanza dell’appalto si misura non solo in termini tecnici ed economici, ma anche nella sua dimensione simbolica e culturale. Il complesso di Santa Restituta rappresenta una delle testimonianze archeologiche più importanti dell’isola: la sua riqualificazione non è solo un’esigenza strutturale, ma un gesto di restituzione identitaria alla comunità, una ricucitura tra la memoria storica e il futuro di Lacco Ameno.

La scelta di adottare obbligatoriamente il BIM (Building Information Modeling) per la progettazione introduce un cambio di paradigma nella gestione delle opere pubbliche, orientato alla trasparenza, all’efficienza e alla riduzione del contenzioso e delle varianti in corso d’opera. Una direzione coerente con le linee guida nazionali sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Con questa gara, l’Agenzia del Demanio riafferma il proprio ruolo centrale nella ricostruzione pubblica post-sisma, intervenendo in una fase in cui si intrecciano esigenze tecniche, vincoli normativi e aspettative sociali. Nei prossimi giorni sarà possibile conoscere i soggetti professionali che avranno manifestato interesse e con quali proposte. Un passaggio decisivo per trasformare norme e intenzioni in cantieri reali, riportando funzionalità e valore a luoghi che incarnano la storia e la vita quotidiana della comunità ischitana.