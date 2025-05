Santa Restituta tra santi, spese e strilli: il miracolo mancato della festa a Lacco

Santa Restituta, abituata a ben altri prodigi, quest’anno si sarà chiesta se non fosse il caso di rinviare lo sbarco. Il motivo? Niente tempeste o invasioni saracene: la vera minaccia viene dai comitati, dalle note spese e da una rappresentazione più teatrale del previsto. Peccato solo che non fosse quella sulla sabbia della baia di San Montano, ma quella in scena nella basilica a colpi di urla, accuse e… preventivi gonfiati.

Già, perché la festa in onore della Santa Patrona – che dovrebbe unire la comunità nel segno della fede – si è trasformata nell’ennesimo remake del “Chi l’ha visto?”: protagonista la trasparenza nei conti, comparsa il buon senso, spettatori increduli i fedeli.

Durante l’ultima riunione organizzativa, i rappresentanti del Comitato religioso e i vertici dell’associazione “Le Ripe” si sono scontrati su una richiesta di 7.800 euro per mettere in scena la tradizionale rappresentazione dello sbarco. Una cifra che avrebbe fatto arrossire anche Broadway. Ma il Comitato, forse memore che la moltiplicazione dei pani non si applica ai bilanci, ha preteso almeno una nota spese.

E qui arriva il miracolo al contrario: spuntano 3.800 euro per un service che, sorpresa, pare essere offerto ogni anno gratuitamente dal Negombo del Duca Fulceri Camerino. Più altri 2.500 euro per palco e sedie (forse d’oro), 500 per la SIAE, e una sfilza di spese “varie” che fanno lievitare i costi come una pizza in forno. Al controllo, la reazione non si fa attendere: Pietro Monti chiede chiarimenti, Le Ripe insorge, e il parroco Don Pasquale finisce nel mezzo come agnello sacrificale.

A quel punto, nella sacra Basilica, di santo è rimasto ben poco. La riunione si trasforma in rissa verbale, tra “allucchi e strilli”, con il povero Don Pasquale costretto ad alzare bandiera bianca e a cacciare tutti dal tempio. Il sacerdote, stremato, ha probabilmente recitato un mea culpa solo per aver accettato di partecipare alla riunione.

Il Comune? Assente. Ma non in senso figurato: travolto da problemi di bilancio, pare non riesca più nemmeno a finanziare i lumini, figuriamoci una rappresentazione scenica. E così il parroco si ritrova solo, a gestire una rissa da villaggio e una parrocchia che, a giudicare dai social, è ancora viva solo grazie al sostegno di chi riconosce in Don Pasquale un uomo di fede, non di conti.

I commenti online? Una sfilata di solidarietà al parroco. Ma nemmeno le belle parole riescono a nascondere il dato di fatto: tra la Chiesa e l’amministrazione è gelo. E non certo per motivi meteorologici.

Mentre le fazioni locali si contendono il palco più del significato stesso della festa, resta una domanda: ma Santa Restituta, se potesse, non chiederebbe forse il trasferimento?

Dalla Sacrestia alle bacheche

Lo scontro in salsa “santa”, poi si è allargata sui social. Apre le danze il sindaco Pascale con una poesia: “Non ti stancar di strappar spine, di seminare all’acqua e al vento, la storia non miete a giugno e non vendemmia a ottobre, ha una sola stagione, Il tempo! Buon sabato sera da Lacco Ameno” come commento ad una foto del corso di Lacco Ameno con le luminarie illuminate.

La replica arriva dal consigliere comunale Pietro Monti: “Vergogna! “Non ti stancare di fotografare le luminarie, anche se non hai partecipato a realizzarle. Non ti stancare, anche se non hai seminato pace e concordia per realizzare la festa di Santa Restituta e al loro posto hai gettato poca acqua e molto vento. La storia non miete a giugno e non vendemmia a ottobre. Ha una sola stagione, Il tempo”. Una replica che irride ai versi scelti dal Barone. Luisa De Siano, chiude questo siparietto: “Dopo aver scopiazzato e fatti tuoi, questi bellissimi versi, sindaco, abbi la decenza di apporne a conclusione il nome dell’autore italo-spagnolo Ignazio Buttitta”