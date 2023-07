Santa Maria Maddalena a Casamicciola, processione via mare, musica napoletana e fuochi dal porto. il programma completo

Ritornano anche quest’anno i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena, Patrona del comune di Casamicciola Terme. Venerdì 21 Luglio la festa esterna si aprirà con la solenne PROCESSIONE VIA MARE. Al termine della Messa delle ore 18.30, l’Immagine della Santa lascerà la Basilica di Santa Maria Maddalena e, percorrendo Via Principessa Margherita, Piazza Marina, Corso Luigi Manzi, raggiungerà la Banchina del Porto dove si imbarcherà costeggiando il litorale di Casamicciola dove dal mare sarà impartita la Benedizione al Paese. Al termine la Processione giungerà presso la Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio dove l’Immagine della Santa sosterà per tutta la serata.

In occasione della festa di Santa Maria Maddalena il comune di Casamicciola Terme ha organizzato due serate di festeggiamenti in onore della Patrona. Venerdì 21, in piazza Marina, ci saranno i NAPOLITUDINE in concerto; il gruppo nasce da un’idea di Sal Esposito; Napolitudine sta ad indicare una forma di piacevole malinconia per tutto quello che riguarda Napoli e le sue tradizioni, che vengono sapientemente valorizzate e diffuse attraverso il ricchissimo patrimonio musicale napoletano e non solo.

Il punto di forza dell’esibizione del gruppo è la condivisione con il pubblico di quanto accade sul palco, in termini di tempo e di energia; in questo modo si crea un feeling tra la band e gli spettatori che diventa irresistibile per chi partecipa a quello che è non solo un concerto ma un vero e proprio show. La musica dei Napolitudine è un concentrato di tradizione ed innovazione, è musica napoletana ma con un’impronta originale: i brani partenopei classici vengono rielaborati e riproposti con nuovi arrangiamenti e sonorità contemporanee dando vita ad una formula originale e coinvolgente che costituisce il vero segreto del successo di Napolitudine.

Sabato 22 luglio invece, nel piazzale della chiesa di Santa Maria Maddalena, sarà di scena Mario Maglione col suo “Napoli in…Canto, la canzone napoletana in concerto” con le più belle melodie partenopee dal 900 ad oggi.

Maglione, considerato da Roberto Murolo suo erede spirituale, è un vulcanico interprete della cultura canora partenopea; napoletano verace di Mergellina, cantante e musicista oltre che autentico ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, è autore di una cinquantina di brani musicali e di dieci album.

Nel corso della sua carriera è apparso in numerosi programmi televisivi nazionali, sia Rai che Mediaset tra cui oltre 100 puntate del Maurizio Costanzo Show e si è esibito, in recitals e concerti, in Giappone, Ungheria, Inghilterra, Germania, Emirati Arabi, Svizzera Australia, Olanda, Canada, Argentina, Francia, Romania, Albania, Croazia, Tunisia, Corea del Sud e Kenia.

L’apprezzato artista partenopeo si esibirà in un live intimo e suggestivo, in cui saprà di certo incantare il pubblico con un excursus di brani che hanno fatto la storia della musica napoletana, rendendola conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

Alle 23.30 poi partirà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici dal molo di sopraflutto del porto così che sarà possibile ammirarlo dall’intero lungomare di Casamicciola.

Sarà una vera festa di colori, suggestiva ed emozionante, che chiuderà nel migliore dei modi la due giorni di festeggiamenti per Santa Maria Maddalena.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEI FESTEGGIAMENTI

VENERDÌ 21 LUGLIO – VIGILIA DELLA FESTA

Ore 17.00 Giro del Paese della Banda Musicale Aurora “Città di Panza”.

Ore 18.00 Santo Rosario e Preci Novenarie a S. M. Maddalena.

Ore 18.30 Santa Messa.

Ore 19.00 PROCESSIONE VIA MARE con l’ Immagine della Santa

Patrona. Attraversando Via Principessa Margherita, Corso Luigi Manzi la

Santa raggiungerà la Banchina del Porto dove si imbarcherà costeggiando

il litorale di Casamicciola dove dal mare sarà impartita la Benedizione al

Paese. Al termine la Processione giungerà presso la Chiesa di Santa Maria

del Buon Consiglio dove l’Immagine della Santa sosterà per tutta la serata.

Ore 21.30 NAPOLITUDINE in Concerto.

SABATO 22 LUGLIO

SOLENNITÀ DI S. MARIA MADDALENA

Patrona di Casamicciola Terme

Ore 7.00-8.00-9.00-10.00-11.00-12.00 Sante Messe.

Ore 20.00 Santa Messa Solenne sul sagrato. Parteciperanno le Autorità

Civili e Militari, il Signor Marchese Manuel de Goyzueta di Toverena e i Cavalieri del Sacro Ordine Militare di San Giorgio Martire.

Ore 21.30 Piazzale Basilica di Santa Maria Maddalena: MARIO MAGLIONE in NAPOLI IN… CANTO. La canzone napoletana in concerto. Le più belle canzoni dal 900 ad oggi.

Ore 23.30 Spettacolo di fuochi pirotecnici dal lungomare.