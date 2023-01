Sanremo e Zelensky | #4WD

“Zelensky a Sanremo? No. È una guerra. La gente muore. La Rai vuole dare voce al presidente di un paese invaso che si difende? Mandi in onda un messaggio del presidente dell’Ucraina alle 20.30 di una sera a reti unificate. Ma non confondiamo la tragedia con l’audience. Per pietà.”

Non sono parole mie, ma di Gianni Cuperlo, veterocomunista e deputato del PD. Perché le ho riportate in questo #4WD domenicale? Perché le sottoscrivo al 100% e non per questo Vi autorizzo a pensare che io sia fuori di testa. Quando ieri mattina ho letto il tweet che le conteneva, ho capito che Cuperlo mi aveva letto nel pensiero, togliendomi di bocca le parole che avrei usato per confezionare questo pezzo.

Il Festival di Sanremo è in assoluto la manifestazione televisiva italiana più “leggera” dell’anno e non solo per il genere di musica che la caratterizza. Si tratta di un fenomeno di costume, più che di una semplice kermesse musicale e ogni edizione rappresenta prima, durante e dopo, l’occasione giusta per riunirsi, socializzare, ascoltare, discutere, polemizzare e perché no, anche conoscere qualcosa di nuovo inserito nel contesto di una scaletta che dura praticamente un’intera settimana, se consideriamo che anche il giorno successivo alla serata conclusiva del festival rivierasco è dedicato, nei programmi di maggiore ascolto (“Domenica In” in primis), ad ospitarne i protagonisti.

Per quel che mi riguarda è già una grandissima forzatura rendere il presidente ucraino una specie di “petrusino ogni ‘mmenesta”; e già in diverse occasioni ho avuto modo di spiegarVi il perché non lo ritenga affatto un eroe. Ma addirittura strumentalizzare la solidarietà ad un paese in guerra in funzione degli ascolti di una trasmissione tivù a cui, di riffa o di raffa, non sono mai mancati, mi sembra decisamente una scelta di pessimo gusto.

Ho profonda stima di Stefano Coletta e anche di Amadeus. Ma credo che un cambio di rotta su questo argomento, oltre ad essere ampiamente alla portata delle loro capacità, rappresenti un vero e proprio atto dovuto al prestigio dell’entertainment italiano.