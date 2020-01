SANREMO, AMADEUS “UN SOGNO CHE SI REALIZZA”

SANREMO (ITALPRESS) – E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Amadeus alla storica edizione numero 70 del Festival di Sanremo, che andrà in scena al teatro Ariston da martedì 4 a sabato 8 febbraio. “E’ un sogno che si realizza – dice il conduttore – Per me Sanremo è la famiglia, qualcosa che nel mondo non esiste. Non lo avrei mai immaginato. Quando sono diventato direttore artistico di Sanremo ho subito pensato di fare un Festival mai adagiandosi sulle 69 edizioni precedenti, con un occhio al passato ma soprattutto che guardi al presente e al futuro». Una delle novità di questo Festival riguarda la presenza femminile: «Ho detto perché due donne? Siamo al 70°, ci vogliono tante donne che raccontano tante storie. Sono andato a invitare amiche o persone che stimo o che mi incuriosiscono. Per la scelta dei cantanti sono andato sulle musiche. Ho ascoltato 842 giovani e più di 200 big. Ho pensato all’attualità, non a una canzone sanremese». Queste le donne del Festival: Monica Bellucci, Rula Jebreal, Sabrina Salerno, Diletta Leotta, Alketa Vejsiu, Mara Venier, Georgina Rodriguez, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici. Fiorello e Tiziano Ferro ci saranno ogni sera, mentre Roberto Benigni ospite della terza serata.

(ITALPRESS).