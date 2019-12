SANREMO, AMADEUS “TIZIANO FERRO SARÀ OSPITE TUTTE LE SERE”

SANREMO (ITALPRESS) – “Tiziano Ferro sarà sul palco dell’Ariston nelle cinque serate del Festival”. Lo ha detto Amadeus a conclusione di Sanremo Giovani. Sono otto i qualificati per le Nuove Proposte: Leo Gassmann con “Vai bene così”, Fadi con “Due noi”, Marco Sentieri con “Billy Blu”, Fasma con “Per sentirmi vivo”, Eugenio in Via Di Gioia con “Tsunami”, Tecla Insolia con “8 marzo”, Matteo Faustini con “Nel bene e nel male” e il duo Gabriella Martinelli e Lula con “Il gigante d’acciaio”.

