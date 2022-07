Sanitari, la protesta ischitana che offende i sanitari del Rizzoli

Gaetano Di Meglio | Ci dovrebbe essere un senso di vergogna e di dignità che, in qualche modo, dovrebbe venire fuori e dovrebbe essere presente in ogni cittadino. Ci sono, poi, alcune eccezioni e, quando emergono, danno fastidio.

Con la speranza di non dovermi mai sentirmi male ad Ischia per non vivere al discriminazione del medico di turno come mi è già successa, restiamo con la schiena dritta e proviamo ad analizzare quando, certe derive populistiche e demagogiche facciano male in ogni occasione.

La questione è, ovviamente, quella che riguarda le strisce blu del Rizzoli e la politica tra Forio e Lacco Ameno.

Come tuti sanno, infatti, le 38 strisce blu all’esterno del Rizzoli servono ad evitare la sfiducia di Giacomo Pascale. Con l’attivazione di questi ulteriori 38 stalli, infatti, si potrà procedere all’assunzione di due ausiliari del traffico (come ha denunciato il consigliere Piero Monti) decisi da un consigliere comunale che, da quando è stato eletto, ha dimostrato una certa sensibilità alle decisioni di Mario Savio e Francesco Del Deo.

Una deriva foriana, questa della politica legata alla sanità e al parcheggio a pagamento, che è importante e che bisogna tenere bene in considerazione ma ci torneremo tra poco.

Ora vorrei che provaste ad immaginare insieme a me il tipico discorso fatto in sala operatoria.

C’è l’anestesista, l’infermieri e il chirurgo Mimmo Loffredo o qualche altro ischitano, un’infermiera del tipo di Filomena “Fanny” Mattera. Tra una parola e l’altra, i due ischitani, magari anche pagati di più di altri dipendenti dell’ASL si lamentano dell’abbonamento delle strisce blu all’esterno del Rizzoli.

E nella stessa stanza o sala operatoria c’è il dipendente della stessa ASL che, a differenza di Loffredo e Mattera, si deve alzare quattro ore prima, deve pagarsi la benzina o la metro o la cumana, il parcheggio in terraferma e il biglietto dell’aliscafo o del traghetto, lo stesso al ritorno. E questo altro sanitario si ferma a pensare e si chiede ma chi sta più inguaiato e chi è paga più per venire al lavoro e non viene considerato? Io che vengo da Pianura o loro che vengono da Forio e da Serrara? E che stanno a casa in 10 minuti e non in 3 o 4 ore? Ecco che la protesta dei sanitari ischitani offende, più di tutte le altre, gli stessi sanitari del Rizzoli. Quelli che non vengono considerati dall’ASL, dalla Regione, dai comuni e, ora, anche dai colleghi isolani.

Ma restando a Loffredo e alla politica sull’asse Forio – Lacco Ameno forse qualche altra vale la pena sottolineare.

Loffredo, con alcune forzature, ricerca la candidatura a sindaco. Si è fatto scrivere un endorsement da Gaetano Colella (arrabbiato con Francesco Del Deo per non avergli assunto il figlio, ma averlo costretto ad emigrare in Penisola Sorrentina) e prova con queste strumentalizzazioni a recuperare qualche tipo di consenso. Nel frattempo, per tornare alla genesi delle strisce blu è giusto dire che Forio ordina e Lacco Ameno esegue e così ecco che Loffredo si erge a paladino dei lavoratori.

Ma quando da quando Loffredo va contro Del Deo? Da quando spinse Del Deo a recitare una conferenza stampa contro Antonio D’Amore, direttore dell’ASL. Una conferenza stampa che arrivò a De Luca e il presidente della Regione, dedicò parole di condanna e di bocciatura sia per Del Deo che per Loffredo in diretta nazionale. Da allora, Del Deo ha cambiato registro ed è diventato il miglior supporter di D’Amore scaricando, appunto, Loffredo. (Non cadete nel tranello, dopo aver letto queste parole, diranno che vanno d’accordo e che sono in ottimi rapporti, non gli credete, sono bravissimi a mentire).

Ma senza andare oltre, e ricordandoci che la motivazione che ha spinto Lacco Ameno ad istituire le strisce blu, ovvero salvare la poltrona di Giacomo Pascale, è giusto fare un’altra piccola valutazione.

Ma perché i lavoratori dell’ASL (soprattutto quelli con sostanziosi stipendi e contratti) dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri lavoratori dell’isola? Perché il dipendente di una boutique o di un ristorante di Ischia o di Forio dovrebbe pagare il suo abbonamento per le strisce blu e quelli del Rizzoli, solo loro, invece no? Perché non possono parcheggiare le loro auto vicino alla Palestra delle scuole medie a 30 metri di distanza dall’Ospedale? Perché non possono parcheggiare nel canalone? Perché devono avere il posto macchina riservato all’esterno dell’Ospedale? Non c’è proprio nessuna ragione e, forse, sono queste le valutazioni che hanno fatto i cittadini che non hanno partecipato alla protesta. Hanno capito che era un capriccio di chi ha un posto pubblico, ben retribuito e invece di ringraziare fa anche la voce grossa.

Ma chi viene offeso di più è proprio il collega di Loffredo o della Mattera, quello che salva gli ischitani pagando aliscafo, traghetto, benzina, metro o cumana e facendo il pendolare in mezzo al mare.

Lasciando sempre chiara la genesi politica dell’attivazione del parcheggio a pagamento, per non passare per quelli che cadono dalle nuvole, guardando bene il blu del Rizzoli, davvero ci vogliamo dire che è tutta questa vergogna? Davvero non possiamo pensare di parcheggiare 30 metri più avanti dell’ingresso del Rizzoli?

