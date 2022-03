Sanità sulle isole: De Luca, d’Amore e compagni, il problema non è vostro è vero?

Silvio Carcaterra | Tanto per cambiare, le cose di priorità assoluta, non vengono mai realizzate, ormai ad Ischia è diventato un classico, si rasenta sempre di più il ridicolo, soltanto adesso spuntano i due coloni, con un progetto già approvato da tempo. Mah, noi ce l’abbiamo nel sangue la professionalità, l’ingegno e il far bene per il paese.

Menomale che non hanno detto che il “fabbisogno” per l’isola d’Ischia è terminato, e mi riferisco sempre al Ministro Speranza, al Governatore De Luca, al Direttore D’AMORE, e a tutte le amministrazioni isolane; mi chiedo: MA E’ MAI POSSIBILE TUTTO QUESTO?

Però in terra ferma le strutture ospedaliere vengono potenziate senza alcun problema, mentre ad Ischia rimaniamo inermi a guardare, e come se non bastasse nessuno dice niente, (che rabbia!)

Mi piacerebbe tanto illustrare ai sopra elencati con incarichi speciali in particolar modo ai primi tre, una giornata tipo di un paziente oncologico, quando è costretto ad andare in terra ferma per un esame di tipo PET-TAC oppure per sottoporsi a RADIOTERAPIA.

Forse a questi Signori “SFUGGE” O “NU C’E’ VO PROPRIO TRASI’ RIND E CHIOCCHE” il disagio a mio avviso DISUMANO (ricordo che ci troviamo nel 2022) che dobbiamo sopportare, dal momento in cui ci si alza al mattino, fino ad arrivare al porto, sperando che non ci siano problemi nei Trasporti Marittimi di tipo avverse c/meteo o di avarie, quando si giunge ad esempio nel mio caso a Pozzuoli, ci attende il pulmino del Centro, con il quale bisogna far circa venti minuti di strada nel traffico (permettendo) poi una volta giunti a destinazione, si deve dar conto ad accodarsi in fila e attendere il proprio turno, che prima o poi arriva.

Una volta finito il proprio ciclo di radioterapia bisogna attendere che finiscano tutti, prima che si faccia ritorno, per poi rimettersi in mezzo al traffico.

Una volta giunti nuovamente a Pozzuoli, spesso capita di dover attendere il traghetto, per eventuale ritardo, per fase di bunkeraggio o magari noi arriviamo in anticipo, però poiché parliamo di Pozzuoli, quindi un porto attrezzatissimo talmente che non c’è un punto d’attesa, per cui d’inverno capita che ci si becca anche la pioggia, così il paziente si rinfresca; poi non ne parliamo nel periodo estivo, sotto ad un sole rovente come se soggiornassimo alle Maldive tutto questo tra le altre cose salutari per noi pazienti oncologici.

Magari con un po’ di fortuna in più spero che arrivi agli occhi o alle orecchie del Primo Cittadino di Pozzuoli ovvero il Sindaco Figliolia o qualcuno dell’Amministrazione affinchè possano prendere in esame anche quest’aspetto.

Infine si riprende il traghetto alla volta d’Ischia, beh che dire questo è quello che attraversa un paziente oncologico.

Chissà se avrò l’onore di rendere noto di persona, magari con qualche altro dettaglio nello specifico che adesso non mi sembra garbato scrivere.

Ma tanto mi riferisco sempre alle solite persone, il problema non è il vostro “CHE VE NE FOTTE” siete ormai ibernati nella vostra routine talmente che non date peso ad altro, non ascoltate le persone che hanno realmente bisogno, perché il problema non vi tange, ah sempre a voi mi rivolgo, spero che almeno riuscirete a leggere quanto scritto, mi auguro di non chiedervi troppo, sperando che possa servire a qualcosa, non solo per me, ma per tante altre persone. Come dico sempre… Alla prossima grazie.

* VICE PRESIDENTE A.P.O