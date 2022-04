Sanità. Per l’ampliamento del Rizzoli, 33 mila euro ai coloni della Curia

Ida Trofa | 33 mila euro per entrare definitivamente nella disponibilità del fondo destinato all’ampliamento del PO Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Arriva con la deliberazione N. 584 del 8 aprile 2022 il riconoscimento della indennità coloni che fin qui governavano i torrenti per conto della Curia Vescovile di Ischia. Con la chiusura dell’accordo transattivo si chiude una nuova pagina del difficile percorso di potenziamento e riorganizzazione dell’unico ospedale isolano.

Si tratta, come ben sanno i lettori de Il Dispari, del Primo stralcio dei Lavori di ampliamento del P.O. “A. Rizzoli” di Ischia giunti nella cosi detta 3° fase dell’intervento n. 20 del Programma Straordinario Interventi art. 20 L. 67/88.

Il tutto per un importo complessivo pari ad euro 4.502.542,22 di cui euro 2.850.000,00 a carico dello Stato, euro 150.000,00 a carico della Regione ed euro 1.502.542,22 a carico dell’ASL Napoli 2 Nord.

L’intervento di ampliamento del P.O., va ricordati, consiste nella realizzazione di una nuova struttura ubicata, in parte, anche in alcune zone di terreno confinanti di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. È qui che si insinua la questione indennità da pagarsi ai coloni.

Tutto a carico dell’ASL

Infatti, nel 2019 l’Azienda sanitaria manifestava all’Ente Clericale l’interesse ad acquisire in proprietà zone di terreno ricadenti del Comune di Lacco Ameno formulando, altresì, un’offerta economica pari ad euro 108.775,00. Nello stesso anno l’istituto Diocesano ha comunicato l’accettazione della proposta economica, così come formulata, ponendo a carico dell’ASL il pagamento delle indennità spettanti ai coloni che occupano con regolare contratto i fondi. Nel 2020, si approvava e sottoscriveva l’accordo per l’acquisto delle porzioni di terreno necessarie all’ampliamento del presidio ospedaliero, sottoscrivendo nel settembre dello stesso anno il contratto preliminare di compravendita dei fondi occupati parzialmente da n. 3 coloni in virtù di contratti di affitto agrario stipulati nel 1994, rinnovati ex lege, con prossima scadenza al 10 novembre 2024. In tal senso le parti pattuivano, come si legge agli atti “che alla regolazione dei rapporti con gli affittuari dei fondi avrebbe provveduto l’ASL Napoli 2 Nord, con oneri a suo esclusivo carico e tenendo indenne l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero da ogni pretesa sia economica che giudiziaria”.

33 mila euro di indennità per coloni. Nel 2019 l’accordo dell’ASL con il Clero

Così finalmente l’8 gennaio 2021 si sottoscriveva il contratto di compravendita nel mentre la gara relativa all’affidamento dei “lavori di ampliamento del P.O. “A. Rizzoli” di Ischia è conclusa, pertanto, è urgente e indispensabile procedere con l’inizio dei lavori, pena la revoca del finanziamento. Allo scopo l’ASL gioco forza ha dovuto regolare prioritariamente i rapporti con gli affittuari, così come previsto anche nel contratto di compravendita, al fine di acquisire la disponibilità delle aree.

Per le vie brevi l’U.O.C. G.R.T.T. e l’U.O.C. AA. GG. dello stesso Ente sono state incaricate di condurre le operazioni finalizzate alla determinazione ed al riconoscimento delle indennità spettanti ai coloni.

I contratti di affitto agrario stipulati nel 1994 non individuano planimetricamente le zone di terreno affidate ai tre conduttori in quanto negli stessi vengono solo richiamate le particelle catastali e, tra l’altro, quella che ha successivamente originato le particelle acquistate da questa azienda è affidata congiuntamente, ognuno per la sua parte, a tutti e tre i conduttori (uno dei quali è da anni deceduto);gli aventi diritto all’indennità per anticipata restituzione del fondo, pertanto, sono i conduttori che, di fatto, coltivano le zone di terreno oggi di proprietà dell’ASL; la cattiva conduzione del fondo, che si concreta nell’inadempimento degli obblighi di normale e razionale coltivazione del fondo e di conservazione e manutenzione dello stesso è, invece, motivo di grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto da parte del locatore e, pertanto, al conduttore inadempiente non spetta alcuna indennità;

allo stato, il fondo acquistato dall’ASL risulta essere coltivato, in parte, esclusivamente dal sig. Monti Antonio mentre la restante parte risulta essere incolta. A questi dopo alterne vicende è trattative andranno 33 mila euro.

Le trattative per lasciare il fondo

Al fine di pervenire ad un accordo l’Asl contattava i conduttori in vita con diverse raccomandate inoltrate lo scorso febbraio. Tra questi al Monti Antonio e Monti Francesco. La richiesta era di poter accedere al fondo interessato dai lavori al fine di appurare lo stato di coltivazione e l’esatta quantificazione e tipologia delle piantumazioni. All’appuntamento stabilito, del 21 febbraio 22, il sig. Monti Francesco non si presentava. Così a marzo i funzionari dell’azienda sanitaria ritornavano all’attacco e sempre con raccomandate A/R invitavano i conduttori Monti Antonio e Monti Francesco ad un incontro da tenersi presso il P.O. “A. Rizzoli”, per il giorno 10 marzo 2022, finalizzato a definire le procedure relative all’anticipato rilascio del fondo. “Si rappresentava al signor Monti Francesco, altresì, che, in mancanza di formali comunicazioni in senso contrario, l’ulteriore assenza sarebbe equivalsa ad una dichiarazione di “non conduzione” del fondo.

In merito è stato redatto verbale di constatazione” così spiegano gli uffici di Frattamaggiore. Nel corso della riunione, differita al giorno 14 marzo 22 presso l’abitazione del sig. Monti Antonio su esplicita richiesta di quest’ultimo, si avvaleva anche della consulenza dell’agronomo dott. Francesco Mattera.

In tale circostanza si è pervenuti alla definizione della indennità per l’immediato rilascio del fondo, consistente in euro 33.000,00, rispetto ad una richiesta iniziale di euro 46.000,00 circa supportata da perizia agraria di parte, contro un valore agricolo medio, per tipo di coltura agrumeto, pari ad euro 22.000,00 circa. Un valore transattivo leggermente inferiore al valore medio degli importi, ma di sicuro ritorno per le tratti è intessute.

Se Antonio Monti incassa la sua bella sommetta, l’ulteriore assenza del sig. Monti Francesco fa si che lo stesso sia dichiarato dall’ASL “non avente diritto ad alcuna indennità”. Ciò come evincibile anche dalla circostanza che, scrivono gli uomini della sanità “nel fondo acquistato dall’ASL non vi è alcuna porzione di terreno coltivata oltre a quella condotta dal sig. Monti Antonio”.

Il rilascio del fondo è previsto entro e non oltre la data del 15.04.22 previo pagamento del corrispettivo pattuito.