Sanità e isola disagiata: Capuano: “Importante risultato raggiunto al Senato”

“Abbiamo ottenuto un risultato importantissimo: grazie ad un’interlocuzione che abbiamo portato avanti al Senato nei giorni scorsi, è stata accolta la nostra richiesta di sostenere ulteriormente il nostro presidio sanitario e di prevedere ulteriori incentivi in termini di carriera o economici per il personale che accetti il trasferimento in plessi ospedalieri che non sono ubicati presso la terraferma.

In particolare, il nostro Consigliere Mimmo Loffredo dopo un lungo colloquio col Senatore Mazzella (presidente della commissione parlamentare malattie rare e oncologiche), è riuscito a portare il caso in Parlamento, tramite il deposito di un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della salute e dei trasporti.

Al centro del testo, sottoscritto da ben 10 Senatori, la richiesta di un maggior impegno per tutelare la nostra sanità, soggetta ad una sperequazione nell’accesso alle cure mediche rispetto alla terraferma, il che provoca, sovente, decessi che si sarebbero potuti evitare in presenza di un maggior numero di presidi. Inoltre abbiamo posto all’attenzione la problematica relativa alla mancata attivazione del servizio di guardia medica turistica che, soprattutto d’estate, lascia i cittadini privi di prescrizioni e certificati medici, nonché la problematica della chiusura del porto di Casamicciola Terme che impatta negativamente su tutta l’isola.

Abbiamo poi acceso un faro sul punto prelievi ematici dell’ospedale Rizzoli di Ischia, a rischio chiusura per mancanza di personale, così come sul personale della ginecologia che rischia di essere trasferito in altri reparti, lasciando le sole ostetriche a vigilare sulle pazienti sottoposte ad interventi ginecologici, con l’unica alternativa di sospendere gli interventi. Sempre nel testo, infine, si cita l’impegno dell’ANCIM, guidata da Francesco Del Deo, che ha ottenuto il riconoscimento della peculiarità delle isole, promuovendo le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.

Quest’atto parlamentare reca l’obiettivo di smuovere le acque e di spingere i ministri ad intervenire, nell’interesse della nostra popolazione. I nostri rapporti si rivolgono a tutto l’arco parlamentare, il che dimostra l’importanza di poter contare su una solida filiera istituzionale. Anche perché a chiacchiere siamo tutti i bravi, ma senza i “giusti rapporti” – che noi abbiamo! – coi palazzo del potere, non si portano i risultati a casa!”