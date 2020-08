Sanità… a nuoto. I sindaci non possono disturbare il governatore e le idroambulanze restano in cantiere

Gaetano Di Meglio | Dionigi? Rosario? Enzo? Dino? Francesco? Giovan Battista? Ehi, c’è qualcuno che amministri quest’isola o siete tutti impegnati a distribuire i bigliettini elettorali? E’ questa la fine della nostra sanità: dimenticata dai sindaci e da chi, dovrebbe alzare la voce e far si che la sanità funzioni!

Come vi abbiamo raccontato ieri, infatti, la sanità locale è priva delle idroambulanze. Non operativa quella di Ischia, non operativa quella di Procida e non utilizzata quella di Capri. Un tris di disagi che penalizza le nostre isole, le nostre comunità e, soprattutto, mette a rischio chi dovrebbe aver bisogno di questo servizio.

A che serve avere il servizio di idroambulanza se questa non funziona? A niente! E chi dovrebbe difendere le isole contro questo continuo disinteresse? I sindaci. Purtroppo, però, i nostri sindaci sono troppo distratti dal voto e troppo schiacciati sulle posizioni del governatore De Luca. Per i primi cittadini l’unico pensiero, oggi, è non disturbare chi comanda.

Covid o non covid non importa. Fino al 21 settembre i nostri sindaci non possono amministrare i territori, non possono difendere le loro comunità. Dalla Regione possono fare quello che vogliono, nessuno deve toccare e impensierire la campagna elettorale del governatore.

Ma Bruna Fiola dov’è? Ma Nicola Marrazzo dov’è? Ma tutti i consiglieri regionali di De Luca che vengono ad Ischia a raziare voti su voti, dove sono? E Silvitelli? Il candidato “politico” in carica con De Luca Presidente, cosa fa? Tace? Non ha scritto nessuna nota al Presidente affinché si provveda, subito, alla risoluzione dei problemi del servizio? Nessuno che abbia messo nero su bianco una protesta, vibrante, da inviare a chi di dovere. Nessuno che abbia nel sangue un po’ di voglia e di interesse di difendere l’isola.

E così, in questa sorta di virus del silenzio per non disturbare il governatore (del quale mi sembrano siano infetti anche i media del main stream che scrivono tutti i peli dei malati di covid e non un rigo sulle disfunzioni dell’ASL. Ah, che miracoli che fa la lingua bagnata….) continuiamo a tenere alta l’attenzione! Continuiamo a difendere l’isola che è costretta ad attendere una corsa Caremar dove possa imbarcare un’ambulanza. Cosa non scontata.