Sanità? 60 euro all’ora…Approvato l’autoconvenzionamento per risolvere l’emergenza della carenza di personale al “Rizzoli”

Gaetano Di Meglio | Autoconvenzionamento. È questa l’unica soluzione che abbiamo per far fronte alla nostra battaglia tra la vita e la morte. L’unica soluzione tra lo stare bene e lo stare male. L’unica soluzione per andare avanti. Cosa significa? Significa che abbiamo bisogno di medici che dopo aver compiuto il loro lavoro negli ospedali per i quali sono regolarmente assunti vengono a curarci ad Ischia per 60 euro l’ora. E’, forse, questo il costo della nostra vita (in alcuni casi) e della nostra sanità. 60 euro l’ora.

La carenza dei medici al Rizzoli è storia vecchia. È una ferita sempre aperta ma che dimentichiamo. Ogni tanto prendiamo un “Aulin” di notizia o di piccola protesta e andiamo avanti.

Certo, dovremmo renderci conto che la problematica è grande come una metastasi che cresce e si muove, ma forse fino a quando non finiamo con le “mani sotto la porta”, non ce ne freghiamo. E, in realtà, è sempre meglio protestare quando abbiamo un nostro caro malato che non, invece, chiamare il politico di turno che ci garantisce un “servizio personalizzato” in cambio del voto sulla scheda elettorale. Che poi non risolva il problema e ci lasci una società con la metastasi, diventa un problema secondario. Tanto abbiamo avuto il nostro.

Per arrivare a marzo, nel frattempo, l’ASL Napoli 2 Nord ha approvato le diverse “soluzioni organizzative carenza di personale” per l’UOC Pediatria e Nido, per l’UOSD Ostetricia e Ginecologia, per la UOSD Ortopedia e per la UOC di Chirurgia.

In totale sono state approvate le ore del potenziale autoconvenzionamento. Un dettaglio che ci deve far riflettere: per la Pediatria e Nido, solo a gennaio, servono 360 ore; per l’Ostetrica e Ginecologia 750 ore per l’intero trimestre e, per lo stesso periodo, 450 ore sia per l’Ortopedia sia per la Chirurgia Generale.

Nei vari atti autorizzativi si legge la stessa premessa: “Le criticità nelle attività aziendali sono dovute alle croniche carenze organiche per le quali sono già state inoltrate richieste di deroghe di assunzioni agli istituti regionali preposti; la normativa vigente in tema di orario di lavoro in particolare la Legge 161/2014, nonché la necessità di garantire il rispetto dei LEA, impone l’implementazione di processi idonei ad una proficua organizzazione del lavoro; persistono le criticità organizzative che impediscono, di fatto, la predisposizione di turni ordinari al fine di consentire il mantenimento dei LEA ospedalieri di emergenza-urgenza del P.O. di Ischia”. Partiamo da qui.

Pediatria e Nido: 360 ore solo per gennaio

Era il 19 dicembre 2023 quando il Direttore f.f. della UOC di Pediatria del P.O. di Ischia rappresentava che per garantire i livelli essenziali di assistenza, anche per il mese di gennaio 2024, si rendeva necessario ricorrere a n. 360 (trecentosessanta) ore di autoconvenziomaneto. Una nota a cui il Direttore Sanitario Aziendale ha risposto il 29 dicembre e con la quale conferiva l’autorizzazione a procedere.

L’ultima ricognizione delle dotazioni organiche del personale medico della UOC di Pediatria e Nido ricostruisce come dal 2017 ci sia stato una progressiva riduzione di dirigenti medici ed è composta da 5 unità, oltre il Responsabile. Inoltre, a far data dal 16 giugno 2023. la dott.ssa Luisa Vatiero, vincitrice di concorso pubblico, è passata in forza all’AORN Santobono e il numero di dirigenti pediatri è sceso a 4 unità, oltre il Responsabile. A far data dal 1° gennaio 2024 – come vi abbiamo già annunciato – il numero dirigenti medici è di 2 unità, oltre il Responsabile. L’avviso pubblico bandito dalla ASL Napoli 2 Nord per destinare una nuova risorsa medica al P.O. Rizzoli di Ischia è andato deserto e devono essere comunque assicurate le attività clinico assistenziali, le reperibilità, il turno di guardia h/24 e i LEA.

Ostetricia e Ginecologia: 750 ore per il prossimo trimestre

Con la nota del 17 dicembre 2023 a firma del Responsabile UOSD Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Ischia si è rappresentato la necessità per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 di ricorrere all’autoconvenzionamento per un numero di ore pari a n. 250 (duecentocinquanta) mensili. Una richiesta approvata dal Direttore Sanitario Aziendale il 29 dicembre.

La richiesta per il reparto di Ostetricia e ginecologia ammonta a n. 750 totali per il trimestre, gennaio, febbraio e marzo e che l’importo orario riconosciuto di 60 euro/ora in regime di convenzionamento interno determina una spesa complessiva presunta pari a 45.000.

Dall’ultima ricognizione delle dotazioni organiche del personale medico della UOSD di Ostetricia e Ginecologia, è emerso che essa è pari a 6 unità mediche, oltre il responsabile; la UOSD di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Ischia attualmente non possiede risorse di personale medico sufficienti a garantire i LEA e il turno di guardia h/24 se non con il ricorso al regime di straordinario anche perché devono essere assicurate le attività clinico assistenziali, la reperibilità, la sala operatoria, il Pronto Soccorso, eventuali trasferimenti ed i LEA, e deve altresì, essere assicurata la fruizione delle ferie previste da contratto. Tuttavia, però, l’utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende potrà essere attivato solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali temporanee carenze di organico, nonché necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 115 CCNL 2016/2018, nonché prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, devono essere effettuate dopo aver completato l’orario di servizio dovuto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario.

UOSD Ortopedia: 450 ore per il prossimo trimestre

“Preso atto della nota del 4 dicembre 2023 del Direttore della UOSD di Ortopedia del P.O. di Ischia con la quale veniva rappresentato che per garantire i livelli essenziali di assistenza, anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, si rende necessario ricorrere a n. 150 (centocinquanta) ore di autoconvenzionamento mensili, approvata il 15 dicembre 2023 e che produce un impegno di spesa complessivo pari ad 27.000 euro per il trimestre gennaio, febbraio e marzo 2024.

L’ultima ricognizione delle dotazioni organiche del personale medico della UOSD di Ortopedia, da cui è emerso che a causa della rinuncia all’incarico di 38 ore settimanali da parte di un medico specialista ambulatoriale, dal mese di dicembre 2021 essa era pari a 3 unità, oltre il Responsabile, e che dal mese di giugno 2023 in conseguenza delle dimissioni di un ulteriore dirigente medico è scesa a 2 unità mediche, oltre il Responsabile.

La UOSD di Ortopedia del P.O. di Ischia ha 8 posti letto ed 1 posto di DH, e attualmente pertanto non possiede un numero sufficiente di professionisti medici idoneo a garantire i LEA e l’assistenza h/24. Devono essere comunque assicurate le attività clinico assistenziali, le reperibilità di supporto al Pronto Soccorso, le attività chirurgiche di emergenza/urgenza, e i LEA; devono altresì essere garantiti gli interventi per frattura del femore entro le 48h, e per tale obiettivo spesso è necessario ricorrere al rientro di una seconda unità medica, non in turno, nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi e prefestivi; gli interventi chirurgici per trauma sono pari, mediamente, a circa 400/anno; dal primo trimestre 2022 la percentuale degli interventi per frattura del femore negli ultrasessantacinquenni effettuata entro 48/h è stata poi in costante aumento, costituendo anche il 100% su base mensile; deve peraltro, essere consentita la fruizione delle ferie residue al personale medico, nonché degli ulteriori 15 giorni previsti per il personale radio esposto; il territorio isolano, inoltre, non dispone di uno specialista ortopedico, per cui anche le attività ambulatoriali ordinarie vengono erogate dallo stesso personale ospedaliero.

“Per tutto questo – si legge negli atti dell’ASL – si prende atto delle attività da realizzarsi anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 e al fine di garantire la sicurezza ed il governo clinico dei pazienti e degli operatori, di prevedere il ricorso al sistema di convenzionamento per la UOSD di Ortopedia del P.O. di Ischia anche per i suddetti mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 autorizzando un numero di ore mensili pari a n. 150 aventi corrispettivo orario di 60 euro/ora e un costo complessivo presunto mensile di € 9000 euro, € 27000,00 nel trimestre gennaio, febbraio e marzo 2024, immediatamente rimodulabile ipso facto in subordine all’arruolamento di nuovo personale.

UOC Chirurgia generale: 450 ore per il prossimo trimestre

Con la nota del 20 dicembre 2023 del Direttore UOC di Chirurgia del P.O. di Ischia veniva rappresentato che per garantire i livelli essenziali di assistenza, anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, si rendeva necessario ricorrere a n. 150 ore di convenzionamento mensili. La richiesta, come le altre, approvata con della nota del 29.12.2023 del Direttore Sanitario Aziendale.

La UOC di Chirurgia del P.O. di Ischia è dotata di 15 posti letto ed un posto di DS, e garantisce sia gli interventi in elezione che in urgenza, nonché le consulenze di Pronto Soccorso con servizio di reperibilità M/P nei giorni festivi, notturna negli altri giorni della settimana; la ricognizione della dotazione organica del personale medico evidenzia che essa è pari a 9 unità mediche, di cui 8 chirurghi ed un urologo.

Il Direttore dell’unità sta fruendo delle ferie residue in quanto collocato in quiescenza nel corso del 2024; anche gli altri dirigenti medici devono smaltire le ferie residue; la dotazione organica pertanto non è ancora sufficiente a garantire i LEA e l’assistenza h/24; le attività clinico assistenziali quali le guardie incomprimibili e di supporto al Pronto Soccorso, le attività chirurgiche in emergenza/urgenza, e i LEA devono comunque essere assicurate; una unità di personale è impegnata per un giorno a settimana con l’ambulatorio di endoscopia e la stessa effettua due sedute al mese dedicate alle polipectomie; per far fronte a tale carenza si è tentato di reclutare personale medico sia attraverso lo scorrimento della graduatoria concorsuale, sia richiedendo l’accettazione di incarico a tempo determinato utilizzando la graduatoria di dirigente medico di Chirurgia Generale, e sia attraverso la pubblicazione di turni di specialistica ambulatoriale; tuttavia, tutti i tentativi di reclutamento fatti attraverso lo scorrimento di graduatorie per avvisi pubblici già espletati hanno avuto esito negativo; deve essere comunque concessa al personale la fruizione, almeno in parte, delle ferie maturate l’utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende potrà essere attivato solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali temporanee carenze di organico, nonché necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 115 CCNL 2016/2018, nonché prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, devono essere effettuate dopo aver completato l’orario di servizio dovuto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario. La sanità ad Ischia vive grazie all’autoconvenzionamento. A 60 euro l’ora.