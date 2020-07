Sanificare costa. Anche per le chiese. Ma… | #4WD

Ringrazio il Vescovo Lagnese il quale, anche se tramite il suo segretario, Don Marco, mi ha fatto pervenire, dopo l’articolo pubblicato ieri, un riscontro alle mie considerazioni sulla sospensione delle celebrazioni alla Chiesa dell’Addolorata ad Ischia Ponte.

L’emergenza COVID_19 ha messo a durissima prova anche le parrocchie, che com’è noto includono anche chiese “minori” (termine inteso solo in riferimento alle loro dimensioni rispetto a quelle della chiesa parrocchiale principale); queste, in quanto aventi capienza limitata, che si aggiunge ai ranghi sempre più ridotti del clero di casa nostra, rendono difficile garantirvi le celebrazioni, ma soprattutto anche proibitivo sotto l’aspetto economico procedere alle sanificazioni degli ambienti a fronte di un’affluenza estremamente ridotta. Per questo motivo, il parroco Don Carlo (dal quale non ho ancora ricevuto risposta al messaggio di venerdì scorso), al pari di altri suoi colleghi di tutta l’Isola, riterrà di continuare ad evitare le celebrazioni liturgiche all’Addolorata.

Mi è stato chiarito anche l’arcano della Chiesa di San Girolamo in Piazzetta (quella che, per molti della mia generazione, era chiamata anche “Madonna della Pace” per l’immagine della Vergine con il ramo di palma in mano che sovrasta il piccolo altare. Essa non appartiene ad una singola parrocchia, ma è parte integrante del centro eucaristico diocesano; e in quanto tale, per giunta sede delle Suore Figlie della Chiesa notoriamente in adorazione perpetua, è sotto la gestione diretta del Vescovo d’Ischia, che ha dovuto garantire lo svolgimento delle celebrazioni liturgiche.

Oggi, passando davanti all’Addolorata, ho notato con piacere che la chiesa era aperta (passare e vedere quel portone sbarrato era veramente triste); in questo modo, i fedeli affezionati potranno almeno recarvisi per pregare. Ma… mi domando: essendo aperta al pubblico, una chiesa non dev’essere ugualmente sanificata, al pari di quando vi si celebra una messa?