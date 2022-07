Domenica 31 luglio si organizza una donazione straordinaria di sangue ad Ischia che si svolgerà presso il centro Papa Francesco in ricordo di Cassandra Mele, la giovane ciclista e Caporale Maggiore Capo dell’Esercito Italiano tragicamente deceduta in un incidente stradale. Sarà l’occasione per ricordarci che la vita è un dono prezioso e che donare il sangue significa donare vita.