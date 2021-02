Sangue e sabbia. Anche a Lacco Ameno, la paura fa 90: arriva il supporto al RUP

- Advertisement -

Ida Trofa | L’antitrust indaga sul demanio di Forio e tiene sotto controllo quello a confine con di Lacco Ameno. Qui la situazione è rovente. Le opposizioni alitano sull’esecutivo Pascale che come Bertoldo ne combina una per ogni situazione e di denuncia in denuncia anche le autorità, la Procura, la Guardia Costiera e i vari soggetti inquirenti sono stati tirati in ballo. Insomma non c’è da dormire soni tranquilli.

La questione del demanio tra Lacco Ameno e Forio è un argomento molto più ampio delle questioni e dei rapporti tra i sindaci e i singoli operatori e imprenditori e diventa un problema serio. Un bubbone che rischia di esplodere da un momento all’atro complice qualche forzatura e una normativa tutta da interpretare piuttosto che applicare.

In questo clima la paura fa 90 e da giorni, sostengono le gole profonde di Piazza Santa Restituta, la tensione all’ombra del Fungo è altissima nell’empia ilarità dei consiglieri comunali e nell’imbarazzo di dipendenti e dirigenti comunali chiamati a dirimere la matassa. E’ più che altro di questi ultimo, quelli che hanno potere di forma, il problema più serio.

Il supporto legale al RUP. Lacco copia Giovan Battista Castagna e Casamicciola anche qui il demanio è rovente

Cosi in questa atmosfera al limite del tragicomico politico e amministrativo che con determina n. 89 è stato stabilito “apposito incarico di supporto al RUP all’utc del comune”.

Fa scuola il comune di Casamicciola Terme dove il sindaco Giovan Battista Castagna l’aveva vista lunga, mesi e mesi fa, quando decise di affidarsi ad un professionista esterno per il caso . Lo ricordiamo Anche nelal cittadina termale il Demanio è rimovente e dopo una serie di esposti e scivoloni amministrativi sugli atti del demanio locale sono incorso indagine da parte dl’AG. Proprio all’inizio di questa settimana l’ultimo acceso degli 007 che dagli uffici del Capricho hanno acquisto documenti e materiale afferente il demanio.

Ausiello supporta Dellegrottaglie

Ma andiamo con ordine e concentriamoci su Lacco Ameno. L’incarico de quo sarà per un anno. Lo stabilisce lo stesso capo dell’UTC Alessandro Dellegrottaglie.

“Ad oggi l’UTC del Comune di Lacco Ameno è dotato nella pianta organica di un solo Responsabile cat. D ed un solo tecnico cat. C. Allo stato attuale il servizio Demanio necessita di soggetti qualificati che si occupino delle diverse vicende di settore- scrive il responsabile del IV settore Dellegrottaglie – è quindi necessario, al fine del corretto e puntuale riscontro ad ogni istanza, procedere all’affidamento dell’incarico di supporto al RUP per il III Settore – Ufficio Demanio, ad un professionista con comprovata esperienza in merito, che possa quindi svolgere un’attività di supporto e consulenza generale per tutte le istanze, procedimenti e atti che si ritenga volergli sottoporre.L’attività di supporto al RUP consisterà nella nell’istruttoria delle singole pratiche assegnate, della consulenza generale e di supporto tecnico e giuridico al III Settore – Ufficio Demanio sugli atti già prodotti e/o da adottare, con espressione di pareri scritti in merito alle questioni che l’Ufficio Demanio riterrà di sottoporre all’attenzione del professionista incaricato.

In tal senso con nota prot. 1059/U del 29.01.2021 è stato richiesto all’Avv. Antonio Ausiello, con studio legale Ausiello in Napoli alla via Generale G. Orsini, 46 – Quart. Santa Lucia, , la formulazione di preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio di supporto al RUP al Responsabile, ad interim, del III SETTORE nominato con decreto sindacale n. 1 dell’8.1.2021.Con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 02.02.2021 prot. 1180/E, il professionista avv. Antonio Ausiello ha prodotto il preventivo di spesa richiesto per lo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto, per un importo di € 5.000,00, comprensivo di spese generali (15%), IVA e Cassa Previdenziale (4%), determinato nel rispetto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014“.

Da qui la nomina e l’affidamento diretto per un totale complessivo di € 5.000,00. Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico da parte del professionista. Responsabile Unico del Procedimento resta il dott. arch. Alessandro Dellegrottaglie, Responsabile, ad interim, del III settore. Una nomina che testimonia la delicatezza del momento, le paure municipali e la perniciosità dell’argomento che di certo non mancherà, di qui a qualche settimana, di riservare nuovi colpi di scena.