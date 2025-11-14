Sandro Petti e Casa Cupiello (non Colucci) | #4wd

Ci sono persone che, pur lasciando questa terra, continuano a vivere tra noi in mille piccoli dettagli quotidiani. Il mio compianto amico Sandro Petti, scomparso pochi anni fa all’età novantacinque “primavere”, è una di queste. Io e Catrin lo sentiamo ancora accanto ogni giorno: la nostra casa, che porta impressa la Sua visione architettonica e la Sua sensibilità artistica, è per noi testimonianza quotidiana e viva del Suo genio.

Ogni volta che un raggio di luce attraversa uno spazio da lui pensato, ci sembra che Sandro sia lì, a osservare e a suggerire ancora bellezza e armonia. In ogni Sua opera si riconosceva quella combinazione rara di equilibrio e audacia, di rispetto per la tradizione e desiderio di innovazione. Nulla era lasciato al caso: ogni dettaglio parlava di gusto e intelligenza artigianale. Forse è per questo che la nostra casa, a distanza di anni, sembra ancora trasudarne il talento: Sandro le ha lasciato un’anima che ci accompagna ogni giorno.

Ma ciò che più mi torna alla mente, con struggente nostalgia, sono i Suoi racconti — frammenti di una vita piena di viaggi, incontri, passioni, musica, arte e cultura. Sandro sapeva narrare come pochi: ogni parola era cesellata, ogni aneddoto custodiva un insegnamento. Nelle sere d’estate, quando ci si ritrovava a chiacchierare guardando il mare, era capace di evocare mondi lontani con la leggerezza di chi ha vissuto intensamente. Le sue parole restano oggi un patrimonio immenso, non solo per chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo, ma per tutta la nostra isola d’Ischia, troppo spesso dimentica dei suoi figli migliori.

Tra le tante storie che Sandro amava raccontare, ce n’è una che meriterebbe di essere conosciuta da ogni ischitano. In pochi sanno che la celebre commedia di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”, vide la luce proprio qui a Ischia, nella casa degli zii Colucci di Sandro, a Punta Molino. Fu lì che Eduardo, ospite della famiglia Colucci, trasse ispirazione da scene reali di vita domestica: la preparazione del presepe, le schermaglie familiari, perfino l’episodio del “capitone”. Tutti momenti vissuti in quella dimora ischitana, al punto che il drammaturgo avrebbe voluto intitolare l’opera “Natale in casa Colucci”.

Ma la zia di Sandro, donna dal carattere forte e dal senso dell’onore antico, gli rispose prontamente: “No, nun ce mettimm’ ‘o scuorno dint’a casa nosta!”. Così, da un gesto di pudore familiare, nacque un titolo destinato a entrare nella storia del teatro. È una di quelle storie che sembrano leggenda e invece sono vita vera: vita che passa per Ischia, che respira il suo mare, le sue voci, le sue tradizioni.

Oggi, in un’epoca in cui va tanto di moda lo storytelling, dovremmo riscoprire il valore di queste storie autentiche, che danno identità e spessore ai luoghi. Racconti come quelli di Sandro potrebbero rappresentare un volano prezioso per la memoria culturale e turistica dell’Isola, offrendo ai visitatori un legame più profondo con la nostra terra, fatta non solo di mare e paesaggi, ma anche di persone, passioni e creatività. Sandro amò Ischia profondamente — forse più di molti “stanziali” che vi sono nati e continuano a viverci ma non sempre ne comprendono e rispettano l’anima. E noi, che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e volergli bene, abbiamo il dovere di custodirne il ricordo e tramandarne la voce, perché in quelle parole, in quei progetti, in ogni angolo delle sue creazioni, Ischia continua a vivere.

Forse è proprio questo il miracolo dei veri artisti: non smettono mai di parlarci, anche quando sembrano tacere. Nelle pietre che hanno scelto, nei colori che hanno amato, nelle storie vere che hanno narrato, rimane sempre un frammento della loro presenza. E così, ogni volta che entro in casa e mi pare di sentirlo dire una delle sue battute ironiche e sagge al tempo stesso, penso che sì, Sandro non ci ha mai lasciato davvero.