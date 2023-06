Sandro Morgera: “Andiamo a ricostruire un bene che ci hanno lasciato in una situazione pessima”

Sui social c’è un trend che è diventato famoso e dice “buon giorno Pescheria”, Sandro Marghera, pescatore di Forio, esponente di una famiglia storica che ha fatto della pesca e di Forio tutta la sua vita. Ed oggi c’è questa gioia arrivata con l’elezione a consigliere comunale.”

Praticamente noi non è che abbiamo fatto un exploit. Mio nonno, Michele Morgeera, era già stato consigliere comunale nel lontano 1975 con la lista di Gaetano Colella. Abbiamo ripreso quel cammino della famiglia Morgia. Siamo scesi in campo per dare una mano a Stani nel fare una ricostruzione. Non è che andiamo a gestire un bene, andiamo a ricostruire un bene che ci hanno lasciato in una situazione pessima e sicuramente avremo modo di metterci all’opera e riporteremo, di nuovo, Forio ai fasti di una volta. La Forio che tutti quanti ricordiamo. E’ quella che Forio che vogliamo riportare di nuovo in campo.