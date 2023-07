Sandro Florenzo in campo per Ischia 2027: “Mi candido a sindaco di Ischia”

Finalmente nel comune d’Ischia prende corpo un’alternativa politica al gruppo di Enzo Ferrandino. Sandro Florenzo, il noto albergatore isolano, lasciando ai figli l’impegno lavorativo, scende in campo annunciando la fondazione del proprio movimento politico “Ischia Isola Verde” con l’intenzione di partecipare alle prossime elezioni comunali del 2027. E, in caso di successo, ampliare l’iniziativa anche agli altri cinque comuni. L’obiettivo dichiarato è la tutela dell’ambiente dell’isola: eco compatibilità e sostenibilità, finalizzate a migliorare la qualità della vita e l’immagine turistica.

Una notizia in un certo senso “clamorosa”, visto l’appiattimento che finora si era registrato.

Sandro Florenzo così ci ha illustrato il suo progetto: «Anticipo a Il Dispari questa decisione. Era mia intenzione, fra qualche mese, fare un comunicato stampa per spiegare la nascita di questo movimento e l’intenzione di partecipare alle elezioni comunali del 2027. Il primo atto è stato il post “maturità” che ho pubblicato qualche mese fa sulla mia pagina, che spiega i motivi che mi hanno spinto a questa iniziativa. Già da tempo pensavo ad un impegno maggiore per la mia isola, mi sono reso conto che l’apporto di idee e le analisi che spesso ho fatto sul mio profilo e a volte sui quotidiani ischitani, non bastava, ci voleva qualcosa di più incisivo. Il lavoro però non mi permetteva di fare altro. Ora i miei figli mi hanno quasi completamente sostituito – credo ancora un anno e non avranno più bisogno di me – e quindi è giusto che il mio impegno sociale e politico diventi più incisivo e costruttivo.

“MAMMA ISCHIA”

«Ci sono molte idee, diverse da limare e aggiustare, ma la cosa imprescindibile è il carattere di questo impegno: lottare per un’isola eco compatibile e di difesa delle bellezze naturali. Questo è imprescindibile. Ho scelto di comunicare con i video perché li ritengo di maggiore comprensione e impatto della scrittura. Il primo video non mi è riuscito “un capolavoro”, ma spero di migliorare. Ho intenzione di pubblicarne uno a settimana o giù di lì. Ho iniziato già da adesso perché voglio raccogliere adesioni e vedere come il progetto viene recepito dagli isolani. Work in progress, in sostanza. L’auspicio è di poter migliorare la nostra amatissima “Mamma Ischia”.

Da qualche anno i miei figli si stanno occupando degli alberghi e per questo ho sempre più tempo libero. Nei tre anni precedenti mi sono dedicato allo studio conseguendo la laurea in Conservazione dei Beni Culturali e il 2024 mi servirà per concludere gli studi con un Master. Dopo, mi sono chiesto, che farò? Che senso dovrò dare alla mia esistenza, cosa vorrò fare “da grande”? Lettura, scrittura, vela, bicicletta, viaggi, ci sono un mucchio di cose che mi attirano. Ma mi sentirei inutile, e un po’ in colpa perché si tratta di cose che riguardano solo me. Per questo, e per il grande amore che ho (oltre Carmen e i miei figli, si intende), per questo meraviglioso scoglio, ho deciso di fare qualcosa di costruttivo, tangibile per tentare di migliorarlo. Voglio creare un movimento che si presenti alle elezioni comunali di Ischia del 2027 e poi, se la cosa funziona, negli altri 5 comuni. Ho iniziato a stendere il programma e il manifesto che troverete su Facebook in “Ischia Isola Verde, lista per le elezioni Comunali di Ischia x il 2027”. Magari non servirà a niente, ma almeno la mia coscienza sarà in pace».

IL MANIFESTO DEL MOVIMENTO ISCHIA ISOLA VERDE

È un “partito” che si interessa dei sei Comuni. Si prefigge la crescita economica dell’isola e il benessere dei suoi abitanti nel rispetto della natura e degli ecosistemi. Intende esaltare e proteggere le bellezze naturali e combattere ciò che le soffoca. Intende migliorare e far crescere una coscienza ecosostenibile nei suoi abitanti Intende cambiare l’immagine di Ischia da Isola soffocata dall’abusivismo e dal traffico in Isola Verde adottando le politiche appropriate. Intende guidare i Comuni dell’isola con Giunte fatte di giovani che, come caratteristica principale, abbiano una coscienza ambientalista e che mettano in primo piano la salvaguardia dell’eco sistema ischitano. Intende avvalersi per la gestione degli affari pubblici (come assessori) di persone qualificate, anche non isolane, che abbiano esperienze e studi appropriati nei settori specifici. La partecipazione dei consiglieri comunali, degli assessori e di chi vorrà in qualche modo partecipare, dovrà essere rigorosamente gratuita. L’unico interesse dovrà essere quello di veder crescere e risorgere la nostra amata isola in un contesto eco compatibile.

IL VIDEO

Nel primo video pubblicato Florenzo così si presenta agli ischitani e spiega le finalità del nuovo movimento: «Carissimi ischitani, per chi non mi conoscesse mi chiamo Sandro Florenzo ed insieme ad un gruppo di amici abbiamo deciso di partecipare alle elezioni amministrative di Ischia Porto nel 2027. Per questo motivo stiamo creando un movimento che si chiama “Ischia isola verde”, aperto a tutti, che intende esaltare e proteggere le bellezze naturali dell’isola e combattere ciò che le soffoca. L’isola sta attraversando una profonda crisi turistica, sociale ed economica perché ha perso quell’identità che l’ha resa famosa e cioè “Ischia isola verde”: noi intendiamo riprendere questa identità e lo vogliamo fare non con quella che gli ambientalisti chiamano “decrescita felice”, ma lo vogliamo fare con una “crescita felice” nel rispetto dell’ecosistema isolano. La scelta dell’identità di Isola verde, ci darà l’opportunità di riacquistare un prodotto turistico di eccellenza e al passo con i tempi. Non credo ci siano altre isole al mondo con tante ricchezze naturali come le nostre concentrate in un’unica isola e dobbiamo proteggerle ed esaltarle: le nostre azioni amministrative ed imprenditoriali dovranno andare in questa dimensione. Grazie per avermi ascoltato».