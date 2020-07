Sandra Milo e De Laurentiis ‘Legend Award’ a Ischia

A Sandra Milo e Aurelio De Laurentiis vanno gli ‘Ischia Legend Award’ 2020, principali riconoscimenti assegnati dalla 18esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival che parte oggi sull’isola verde. Lo annuncia Tony Renis presidente onorario della kermesse.

”Sono due grandi italiani e siamo felici di onorarli. Celebreremo la lunga e straordinaria carriera di Sandra Milo, che sin da ‘8½’ di Fellini ha rappresentato una icona femminile nel mondo. Tra grande cinema, teatro, televisione, una grande attrice e donna italiana, con talento e comunicativa, sempre attenta ai temi dell’attualità e amatissima dal pubblico”. Legend award anche per il produttore e presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis ”In tutti questi 18 anni costantemente vicino alla squadra del Global, una presenza ancor più significativa in questa edizione ricca di sfide e contributi per la ripartenza del settore” Il Global festival, con premiazioni, proiezioni gratuite nei cinema dell’isola ed eventi fino al 19 luglio, e’ sostenuto da MIBACT- DG cinema e dalla Regione Campania con il patrocinio della Croce rossa.