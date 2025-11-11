Sanchez: “Vittoria pesante, continuiamoa costruire mattone dopo mattone”

Vittoria pesante e messaggio chiaro. Il Real Forio di Carlo Sanchez continua la sua marcia inarrestabile, supera la Sessana per 3-1 e conquista la decima vittoria stagionale, dodicesimo risultato utile consecutivo. Una prova di forza e maturità contro un avversario ostico, che conferma il primato dei biancoverdi e la solidità di un gruppo ormai pienamente consapevole del proprio valore. A fine gara, il tecnico Sanchez analizza la prestazione dei suoi uomini, tra soddisfazione, equilibrio e concentrazione già proiettata al prossimo impegno di Coppa.

Mister, un’altra vittoria importante, 3-1 contro la Sessana. A un certo punto, sul finale, ti sei persino seduto in panchina, probabilmente per scaricare la tensione di una gara intensa. È stata una partita forte anche dal punto di vista mentale, come avevi previsto alla vigilia, contro un avversario ostico e molto strutturato fisicamente.

“Sì, è stata una partita difficilissima, e proprio per questo la vittoria vale tanto. Affrontavamo una squadra importante, credo che fosse la prima volta in stagione che la Sessana subiva tre gol, e questo dà la misura del nostro risultato. Hanno giocatori fisicamente forti, bravi ad abbassare i ritmi e a costringerti a un gioco spezzato, ma i miei ragazzi hanno risposto con intensità e maturità. Abbiamo saputo adattarci, accelerare quando serviva e tenere la testa lucida. Sono contento, abbiamo fatto un’altra prestazione importante e dobbiamo continuare su questa strada”.

Una gara complessa, ma lo sapevate. Hai ricordato spesso che non esistono partite facili, anche dopo il 6-4 di Quarto.

“Ogni settimana ha le sue insidie. Dopo Quarto avevo detto ai ragazzi che nel calcio non si deve guardare solo al risultato. Puoi vincere 1-0 e soffrire fino all’ultimo, o segnare sei gol e prendere quattro reti che ti lasciano amarezza. Oggi abbiamo vinto una partita complicata, contro un’ottima squadra, e questo mi rende ancora più orgoglioso. Era un match che poteva diventare trappola, ma siamo rimasti uniti e concreti”.

I numeri restano impressionanti: dieci vittorie e due pareggi in dodici gare, capocannoniere in gol anche oggi e una continuità che vi conferma in vetta. In settimana avevi parlato di “pressione”, ma è evidente che anche chi vi insegue ne sente tanta.

“Noi non guardiamo gli altri. Davvero. Pensiamo a noi, al lavoro quotidiano, ai nostri obiettivi. Ogni settimana costruiamo qualcosa, e ogni vittoria è un piccolo mattoncino verso quello che vogliamo diventare. Il campionato è lungo e bisogna restare umili. Adesso abbiamo solo un giorno di riposo, poi due allenamenti per preparare la partita di Coppa, a cui teniamo molto. Non dobbiamo adagiarci su quanto fatto, ma continuare a migliorare”.

A proposito: settimana intensa in arrivo. Mercoledì la trasferta contro il Santa Maria della Carità per la Coppa, poi subito di nuovo in campo contro il Sant’Anastasia, un altro avversario tosto.

“Sì, sarà un periodo impegnativo. Ma intanto pensiamo alla prossima, quella con il Santa Maria della Carità. Domani i ragazzi riposeranno, poi si torna al lavoro con concentrazione e serenità. Dopo penseremo al Sant’Anastasia. Voglio ringraziare la squadra per l’atteggiamento e i tifosi per il sostegno: anche oggi, nonostante la pioggia, erano tantissimi. Il loro calore si sente, ci spinge sempre”.

In effetti le tribune erano gremite anche sotto la pioggia. Forio e Real Forio sembrano trascinarsi a vicenda.

“È proprio così: ci trasciniamo a vicenda. La passione dei tifosi è una forza enorme. E oggi devo dire che questa tribuna coperta è una bella novità: rende tutto più vivibile e accogliente. Vedere tanta gente sotto la pioggia, al coperto, a godersi la partita, è una soddisfazione anche per noi. Faccio i complimenti all’amministrazione: stanno creando un piccolo gioiello, e quando sarà completato potrà davvero diventare un punto di orgoglio per tutta Forio. Noi, intanto, continueremo a fare la nostra parte sul campo”.