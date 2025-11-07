Sanchez: «Vincere 6-4 non è un problema, il vero rischio è pensare che il campionato sia facile»

Alla vigilia della sfida con la Sessana, Carlo Sanchez torna sulla rocambolesca vittoria contro il Quarto, difende il percorso dei suoi e spiega perché non si può pretendere di vincere sempre 4-0. Il tecnico del Real Forio sottolinea la forza del gruppo, la condizione fisica e il lavoro psicologico sullo spogliatoio, avverte sulle insidie di una Sessana dal miglior reparto difensivo del torneo e rende omaggio alla “fame” dei suoi giocatori. In chiusura, un pensiero speciale per Gianni Sasso, «idolo di Forio» appena rientrato dalla maratona di New York.

