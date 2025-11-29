sabato, Novembre 29, 2025
type here...
ECCELLENZASPORTREAL FORIO

Sanchez verso la sfida dei fratelli: “Conta solo il campo, ma certe emozioni non le scolli”

Il tecnico del Real Forio prepara la gara con l’Ercolanese di Luigi Sanchez e difende il percorso dei suoi dopo la semifinale mancata: “Rispetto per tutti, ma chi partecipa deve arrivare sull’isola”

Gli ultimi articoli

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos