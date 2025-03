Sanchez sprona il Real Forio: “Ripartire con ambizione e sacrificio per un finale da playoff. Ma ora testa all’Albanova, sarà una gara difficile”

Il Real Forio vuole ripartire. Dopo il brusco e inaspettato stop del Calise, la squadra di Carlo Sanchez torna in campo per affrontare la ventottesima giornata del campionato di Eccellenza. Impegno in trasferta per i turchi, chiamati a sfidare l’Albanova e intenzionati a riprendere la propria corsa in zona playoff.

Il gruppo deve dimenticare la sconfitta rimediata in casa contro il Pomigliano e superare la delusione, il tecnico in conferenza stampa però torna sull’ultima prestazione stagionale: “È stata una partita deludente, soprattutto per il risultato, perché non eravamo più abituati a perdere, e ancora meno a farlo in casa. È un vero dispiacere, perché avremmo potuto ottenere un altro tipo di risultato, ma purtroppo non è stato così. Questo è ciò che ci lascia più rammarico.

A volte non riesci a darti una spiegazione precisa. Siamo partiti bene, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi purtroppo abbiamo preso un gol su una palla persa in uscita, un errore brutto. Non siamo riusciti a uscire bene, loro hanno segnato e pareggiato. Poi, a un certo punto, avremmo potuto ribaltarla con Pelliccia, a un quarto d’ora dalla fine, ma non avevamo più la forza per recuperare e andare alla ricerca dei tre punti. Non dovevamo perdere e invece l’abbiamo persa.

C’è tanto rammarico, ma c’è anche la consapevolezza che partite come queste possono darti la spinta per fare meglio nelle prossime gare. Pomigliano? C’è stata sicuramente voglia di rivalsa. L’anno scorso abbiamo festeggiato, anche se con il playout, e li abbiamo mandati in Promozione. Però, nel calcio, con questo valzer dei titoli che non dà certezze, può succedere di tutto. Un giorno sei in Promozione e l’altro ti ritrovi addirittura in D. Hanno fatto una partita davvero buona, da ottima squadra, e hanno vinto. Merito a loro. Noi però dobbiamo analizzare i nostri errori. È sempre così quando si perde”.

Mentalità, riscatto e obiettivo

Il Real Forio vuole invertire subito la marcia e ritrovare un risultato positivo per avvicinarsi all’obiettivo, è importante però l’atteggiamento: “Hai ragione quando dici che, per la mentalità e l’attenzione, le squadre abituate a vincere hanno un approccio diverso. Su questo, sono completamente d’accordo. Noi sappiamo che stiamo costruendo qualcosa di straordinario in un ambiente dove c’è una grande amalgama, una forte attenzione e un’enorme ambizione di fare bene. E a volte, proprio questa voglia di vincere ogni partita, può portare a una gara storta, come quella di domenica scorsa.

È stata una partita molto complicata, ma fa parte del gioco”, afferma Sanchez che ritorna sul tema della mentalità: “Perciò, come dicevo nelle mie interviste, soprattutto all’inizio dell’anno, ho parlato sempre di attenzione, di mentalità vincente, di unione. All’inizio qualcuno l’ha presa male, ma io dicevo solo che per creare una mentalità ci vuole tempo. Noi questo tempo l’abbiamo avuto e quest’anno credo che nessuno possa parlare male di ciò che abbiamo costruito a Forio. È normale che ora dobbiamo fare un passo in più. Non possiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto finora perché non abbiamo ancora raggiunto tutto ciò che vogliamo, ovvero i playoff, e dobbiamo continuare a crescere. Lo dobbiamo a una società che investe tanto, che ci fa stare tranquilli e ad un ambiente che ci supporta completamente. E quindi dobbiamo continuare a crescere su questo punto”.

La squadra, chiamata a riscattarsi, ha lavorato nel migliore dei modi per arrivare pronta al prossimo match: “I ragazzi stanno bene, li ho visti motivati e carichi, perché sappiamo che abbiamo questo sogno che vogliamo realizzare il prima possibile, ossia quello di arrivare ai playoff. Già sabato andremo a giocare una partita che sarà davvero importante, difficile e complicata, contro una squadra di valore. Però siamo concentrati, perché ormai mancano poche partite e dobbiamo raccogliere i punti necessari per garantirci la certezza di entrare nei playoff”.

L’avversario

Sul cammino del Real Forio c’è l’Albanova, compagine reduce dalla vittoria sul campo della Micri e protagonista di due successi consecutivi. I biancazzurri, a quota 36 punti in classifica, hanno intenzione di ipotecare la salvezza: “Sarà un’altra partita complicata contro una squadra che è nata inizialmente con l’obiettivo di fare un campionato importante. Hanno una solida struttura societaria che si regge grazie a molte persone del posto. È una realtà che è nata anni fa con grande sacrificio, le persone del luogo portano avanti il progetto con passione e amore per il proprio territorio. Loro hanno qualità nei giocatori, hanno cambiato tecnico, ma il nuovo allenatore era già nello staff. Ha portato tranquillità e ottimi risultati, soprattutto nelle ultime partite. Affronteremo giocatori di qualità come Guglielmo, De Biase, Samb, Petrarca, che è stato un mio ex calciatore, e anche Visciano. Hanno davvero giocatori di valore, oltre ad un ottimo settore giovanile. Casal di Principe ha un settore giovanile di rilievo, quindi sarà una partita che richiederà molta attenzione da parte nostra”, spiega Sanchez.

Per il tecnico biancoverde sarà una partita speciale: “Troviamo un ambiente con cui ho un forte legame. Io sono molto legato a quel territorio, qualche anno fa mi definivano “il casalese Sanchez”, quando con orgoglio dicevo che sono di Secondigliano, ma mi consideravano casalese. Sono orgoglioso di esserlo, perché ho tanti amici a Casal di Principe e sono tante le persone brave che conosco lì. Ho allenato in quella zona, è un territorio che conosco molto bene e sono davvero legato. Quindi, per me, quella sarà una partita speciale. Dobbiamo affrontarla con attenzione, voglia e sacrificio, perché dobbiamo continuare su questa strada positiva che abbiamo intrapreso. Sappiamo che l’avversario, in casa, vorrà fare bene, quindi dovremo essere pronti a dare il massimo”. Il mister parla altresì dell’importanza dell’incontro: “Ogni gara evidenzia situazioni uniche e particolari. Tuttavia, questa sarà senza dubbio una partita importante. Ricordo ancora l’andata, con una bella atmosfera, la nostra curva completamente piena di gente. Credo che anche sabato vivremo un’altra grande atmosfera, carica di energia e di passione”.

Verso la partita

Sanchez lancia il suo Real Forio e punta su un approccio giusto: “Credo che se affrontiamo la partita con l’approccio sbagliato, partiamo già svantaggiati. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, cercare di imporre il nostro gioco, puntando sui duelli. Perché, alla fine, il calcio si basa proprio su questo: vincere i duelli individuali. Più duelli vinci, più è probabile portare a casa un risultato importante. Sappiamo che alcuni infortuni stanno influenzando un po’ le nostre scelte. Domenica scorsa, nei primi 18 minuti, abbiamo perso Pistola e Castagna, due giocatori importanti per noi.

Questo ha cambiato un po’ il piano di gioco della partita. Questa settimana ci siamo concentrati molto sull’attenzione, sulla motivazione e su alcune situazioni di gioco che potrebbero crearci delle difficoltà contro l’Albanova, ma il focus è sempre sul sacrificio e sul lavoro. Il gruppo è pronto a dare il massimo e su questo abbiamo lavorato in particolare, cercando di alzare il livello di attenzione. I particolari sono fondamentali e credo che dobbiamo migliorare molto proprio in quei piccoli dettagli, perché è lì che raccoglieremo i frutti di un grande anno”. Sulle condizioni dei singoli: “Pistola ha recuperato e rientra nei venti. Castagna, come sapete, salterà circa una quindicina di giorni, quindi non sarà disponibile nemmeno per la prossima partita contro la Real Normanna. Valuteremo successivamente con il Portici se potrà rientrare. Iacono tornerà martedì, mentre Delgado rientra completamente in gruppo sempre martedì.

Arcamone, invece, sarà convocato e valuteremo se inserirlo o meno”. Sanchez chiude la conferenza con un messaggio di vicinanza alla famiglia Polverino: “Prima di concludere, vorrei esprimere, a nome di tutta la società, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Polverino. La notizia straziante della morte di un figlio è qualcosa che non si può esprimere a parole. La nostra vicinanza e il nostro affetto vanno a tutta la famiglia Polverino in questo momento così doloroso”.

La gara

Sabato 8 Marzo 2025 – ore 15.30

Stadio Scalzone – Casal di Principe

La terna arbitrale

Vito Filippi, Rossano

Assistenti

Salvatore Forgione, Avellino;

Cristian Sgariglia, Napoli;

I convocati

Portieri: Mazzella, Pasero, Santaniello

Difensori: Cabrera, Tedesco, Di Costanzo, Velotti, Pistola, Tomasin, Ballirano, Iaccarino

Centrocampisti: Aniceto, Di Lorenzo, Arcamone, Di Meglio, Pelliccia, Sogliuzzo, Arrulo

Attaccanti; Acosta, Buono, Serrano, Cittadini, Verde