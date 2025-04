Sanchez: “Obiettivo centrato, ora vogliamo chiudere in bellezza”

Il Real Forio supera il Montecalcio 4-2 e centra con una giornata d’anticipo l’accesso ai playoff di Eccellenza.

Mister Carlo Sanchez, artefice di un’annata di alto profilo, guarda già avanti: fondamentale ora mantenere il terzo posto – o migliorarlo – per poter disputare il primo turno dei playoff tra le mura amiche. Le sue parole, a fine gara, trasmettono soddisfazione ma anche grande lucidità.

Mister Sanchez, oggi è arrivata la matematica qualificazione ai playoff. Quali sono le prime sensazioni?

«Ora che abbiamo la certezza matematica, domenica dobbiamo raccogliere un’altra prestazione importante. Dobbiamo concludere bene, con una vittoria, per assicurarci di giocare il playoff in casa.»

Il primo tempo però ha visto qualche difficoltà iniziale…

«Sì, è stata una partita difficile. L’impatto non è stato semplice. Spesso si pensa che sia tutto facile contro squadre che non hanno più grandi obiettivi, ma non è così. Loro sono partiti forti, poi una volta sbloccata la partita siamo riusciti a mettere la gara sui binari giusti e a portare a casa tre punti fondamentali.»

Si chiude una stagione importante: si aspettava un cammino del genere?

«Sì, l’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: fare un campionato di alta classifica. L’abbiamo raggiunto e adesso dobbiamo soltanto completarlo con una posizione ancora migliore. Ringrazio la società, senza di loro sarebbe stato impossibile centrare un traguardo così importante. Per Forio è un risultato che ha grande valore.»

Tra i protagonisti c’è anche il giovane portiere Santaniello, che oggi si è messo in mostra.

«Luca è un ragazzo di grande prospettiva. È un 2007, molto giovane rispetto agli altri under. Ha grandi margini di miglioramento. Allenarsi accanto a un portiere come Claudio Mazzella è una fortuna: può imparare tanto e crescere nel modo giusto. Avere due ottimi portieri è una grande risorsa.»

Con la qualificazione in tasca, il Real Forio guarda già avanti: l’ultima giornata servirà per consolidare la miglior posizione possibile e preparare al meglio una fase playoff che può davvero scrivere una nuova pagina nella storia biancoverde. Con la guida di mister Sanchez, nulla sembra impossibile.