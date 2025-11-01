Sanchez: «Il Real Forio è un gruppo di uomini veri. Correggo nelle vittorie, non nelle sconfitte»

Il Real Forio viaggia da capolista con la naturalezza di chi ha costruito un’identità forte giorno dopo giorno. Dieci turni, otto vittorie e due pareggi, miglior attacco e una solidità che non si incrina nemmeno nell’inferiorità numerica.

Carlo Sanchez legge il momento con la freddezza del tecnico e l’orgoglio del capofficina: il segreto è lavorare dentro le vittorie, limare i dettagli quando la palla entra e la testa è lucida. Nessun trionfalismo, solo disciplina e continuità. Il gruppo è la firma: uomini prima che calciatori, disponibilità ai sacrifici, cambi che alzano e non abbassano il livello. Florio e Santiago fanno rumore, ma è l’orchestra a tenere il tempo.

La classifica, dice, può ingannare. Meglio pensare alla settimana che porta a Quarto, avversario con idee e ritmo. Sullo sfondo, un segnale maturo per l’isola: rispetto reciproco e sponda con l’Ischia. Perché un calcio unito, qui, vale più di qualsiasi slogan.

Mister, partiamo dal principio: come si spiega questo inizio di stagione del Real Forio, con otto vittorie e due pareggi in dieci giornate, il miglior attacco del campionato e una squadra che sembra giocare con leggerezza e maturità allo stesso tempo?

“Si spiega con il lavoro, con la serenità e con la consapevolezza di chi sa quello che sta facendo. Io credo che il nostro segreto sia questo: la capacità di fare quello che oggi i ragazzi stanno disputando, un campionato di altissimo livello. Lo dico spesso, ma lo ripeto: io le critiche le faccio nelle vittorie, non nelle sconfitte. Perché è nella vittoria che capisci dove migliorare. Nella sconfitta è troppo facile individuare gli errori. Il gruppo vive una tranquillità quotidiana negli allenamenti, è sereno, si diverte e si allena tanto. È un gruppo che fa sacrifici enormi e che ha l’umiltà di non montarsi la testa. Sono consapevoli delle proprie qualità ma mantengono sempre quella fame che serve per essere protagonisti. E poi non vivono la vittoria come un’ossessione, la vivono come un percorso naturale. Tanti di loro sono abituati a vincere, hanno già conosciuto momenti importanti e questo per me è un vantaggio enorme. Mi danno la possibilità di lavorare con un gruppo che è cosciente di sé e maturo”.

Cinque punti in più sulla seconda, dopo dieci giornate: il Real Forio è in testa al Girone A e sembra non volersi fermare. Possiamo dire che è il frutto della normalità del vostro lavoro quotidiano?

“Sì, penso proprio di sì. Noi stiamo facendo qualcosa di bello, di straordinario, ma allo stesso tempo di dovuto. Lo avevamo detto dal primo giorno: chi ci segue quotidianamente sa che non ci nascondiamo. La società ha fatto sacrifici importanti, il presidente Nicola Amato più di tutti, e merita tutto ciò che sta arrivando. La nostra tifoseria ci adora, ci sostiene, ci accompagna con entusiasmo.

Non c’è niente di più bello che, al novantacinquesimo, vedere la gioia della gente, abbracciarli, condividere con loro la felicità. È in quei momenti che capisci che ogni fatica ha senso. La società, la gente, i ragazzi: tutti meritano il meglio. Noi dobbiamo solo continuare così, senza pensare alla classifica. Dobbiamo ragionare di settimana in settimana, concentrarci su ogni allenamento, su ogni partita. La classifica può ingannare, noi dobbiamo solo restare sereni e lavorare”.

All’inizio della stagione avete detto “più forti si doveva cominciare”. Ora che siete primi, con una squadra solida e riconosciuta da tutti, qual è la nuova parola d’ordine?

“Forse la frase più giusta oggi è “il lavoro non è finito”. È vero, il nostro addetto stampa, Alessandro Mollo, conia spesso espressioni forti, ma ha ragione. Siamo solo alla decima giornata. È presto per trarre conclusioni. Oggi ci sorridono le prestazioni e i risultati, ma nel calcio tutto cambia in un attimo. Dobbiamo solo restare sul pezzo, allenarci bene e non perdere la continuità. Ci saranno insidie, tante. Già la prossima partita è una prova difficile, e ogni gara lo sarà. Nel calcio non esistono partite semplici, ogni domenica c’è da combattere. È lo sport, prevede un vincente e uno sconfitto, ma l’importante è non smettere di divertirsi”.

Dopo dieci giornate, che cosa le piace davvero di questa squadra? C’è un aspetto che più degli altri la rende orgoglioso?

“Che ho trovato e costruito, insieme alla società, un gruppo di uomini veri. Questo per me vale più di ogni altra cosa. Avere qualità tecniche è importante, ma trovare uomini con questa disponibilità, questa lealtà e questa voglia di sacrificarsi è raro. Ogni volta che effettuo un cambio, chi entra dà un contributo, e chi esce diventa il primo tifoso dei compagni. Questo è lo spirito che mi piace”.

Nella gara con la Frattese, dopo l’espulsione di Mattera, la squadra ha continuato a dominare. È sembrata una partita di maturità.

“Esatto. Dopo la sfida intensa con il Portici c’era il rischio di un calo mentale. Non è facile resettare in pochi giorni. Ma dopo un avvio un po’ spento, abbiamo ritrovato il pallino del gioco anche in inferiorità numerica. È stata una vittoria di sacrificio. Gigi Castagna ha fatto un lavoro difensivo enorme, Peluso pure, nonostante non giocasse da tempo. I cambi mi hanno agevolato perché ho la fortuna di avere una panchina che non abbassa mai la qualità. Antonio Di Costanzo, ad esempio, è un giocatore che meriterebbe di giocare titolare ovunque, è uno dei miei capitani, è con me da due anni. Mettere dentro Antonio e non perdere nulla è un lusso. E poi c’è lo staff: dai collaboratori ai fisioterapisti, dai dirigenti ai magazzinieri. Siamo un blocco unico”.

A proposito di qualità: Florio e Santiago sono diventati un incubo per le difese. Cosa rappresentano per lei?

“Florio è un professionista vero, un ragazzo che ha calcato campi importanti e che ha una mentalità superiore. È un giocatore che c’entra poco con l’Eccellenza, lo dico senza offendere la categoria. Ha esperienza, intelligenza e carisma. Santiago, invece, era un nome sconosciuto a molti, ma noi sapevamo chi stavamo prendendo. Ha fame, talento e voglia di crescere. Insieme formano una coppia devastante, ma io non amo parlare dei singoli perché qui sono tutti protagonisti. Ho allenato tanti gruppi, ma uomini così, sinceri, uniti, rispettosi, raramente li ho trovati”.

Eppure, parliamo dei singoli. Tarascio e Serrano hanno trovato il gol e sembrano in grande crescita.

“Tarascio ha il “bonus” di un gol all’anno, come scherzo spesso con lui. Spero che quest’anno rompa la tradizione. L’anno scorso ci segnò alla prima giornata, stavolta lo voglio vedere ripetersi più volte. Emanuele Serrano invece vive un momento positivo, il gol era nell’aria. È l’attaccante che ha giocato di più con me, quello con più minutaggio, e non è un caso. È un lavoratore instancabile, ha qualità tecniche altissime, forse nemmeno lui ha ancora capito fin dove può arrivare. È un ragazzo straordinario, e con me continuerà a fare bene”.

Ora vi attende la trasferta di Quarto, dopo una settimana intensa. Che partita si aspetta?

“Una gara complicata. Il Quarto è una squadra che gioca, che ha un allenatore bravissimo, tra i migliori del campionato. È stato un grande attaccante, conosce il calcio e ha idee precise. Non molti tecnici in Eccellenza hanno una visione così chiara del gioco. Loro corrono tanto, sono giovani e hanno entusiasmo. Giocano con leggerezza e serenità, e questo li rende pericolosi. Noi dovremo affrontarli con umiltà e consapevolezza, rispettando la loro forza ma ricordando chi siamo”.

C’è qualcosa che la preoccupa in vista della partita?

“Non parlerei di preoccupazione, ma di rispetto. È una parola diversa. Io rispetto molto il Quarto, perché è una squadra organizzata e con qualità. Ma non ho timori”.

La responsabilità del primato, i cinque punti di vantaggio, la pressione di chi insegue. Si sente tutto questo?

“Io no. Noi lavoriamo con serenità. Ogni giorno usciamo dal campo sapendo di aver dato tutto. Non abbiamo rimorsi, non ci resta mai il dubbio di aver potuto fare di più. Io mi sento solo orgoglioso di ciò che stiamo costruendo. Non guardo la classifica, è troppo presto. Preferisco restare pacato, con i piedi per terra, e trasmettere calma alla squadra. Ma sono consapevole di avere un gruppo fortissimo. L’ho detto ad agosto e lo ribadisco: faremo non bene, ma benissimo”.

Un segnale bello per il calcio isolano è la collaborazione tra Ischia e Forio: vi si vede spesso sugli spalti l’uno dell’altro.

“È vero, ed è una cosa bellissima. Simone Corino è venuto a vedere una nostra gara, io cerco di fare lo stesso quando posso. Credo che sull’isola si possa fare calcio in maniera importante solo se si resta uniti. Dobbiamo smettere di guardarci con sospetto o invidia. L’isola è una sola, e dobbiamo camminare insieme. L’Ischia ha vissuto momenti difficili, ma ora sta ritrovando serenità e fiducia. Simone ha avuto il coraggio di guidare un gruppo giovane e lo sta facendo con competenza. Avere l’Ischia in Serie D e il Forio che lotta ai vertici dell’Eccellenza sarebbe un orgoglio per tutta l’isola”.

Un anno fa difendeva l’onore dell’isola contro le chiacchiere del Girone A. Oggi il Real Forio è rispettato ovunque.

“Sì, adesso siamo una società rispettata in tutta la Campania. Non siamo più “la matricola”, siamo una realtà solida. Il presidente Amato ha costruito un modello di serietà e professionalità che tutti ci riconoscono. È diventato un punto di riferimento per equilibrio e competenza. Tanti dovrebbero prendere esempio da lui. Il Real Forio oggi è una società stimata, e questo è il risultato più bello di tutti”.