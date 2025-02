Sanchez: “Il mio Real Forio sta facendo qualcosa di straordinario, ma ora non deve fermarsi. Attenzione al Castel Volturno”

Seconda trasferta consecutiva per il Real Forio che farà tappa sulla terraferma per sfidare il Castel Volturno nella gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza. Mister Carlo Sanchez interviene a poche ore dalla partita e apre la conferenza stampa con una breve analisi sull’ultima prova della squadra, reduce dalla vittoria contro la Micri: “La prestazione non è stata perfetta, come altre volte, però comunque può capitare, soprattutto quando arriva nelle battute finali del campionato. Sono già trascorse venticinque gare compresa quella di domenica scorsa, sono tante. Può capitare qualche partita in cui la prestazione non è proprio perfetta, ma la cosa importante è conquistare i tre punti, la squadra ci è riuscita. Vanno ancora ringraziati tutti i calciatori per le prestazioni fatte”.

Mister, tuttavia, in queste ultime gare sta emergendo forse un po’ di stanchezza, qualche disattenzione in fase difensiva e gli errori dal dischetto. Che momento sta vivendo il Real Forio?

“Ottimo. Sono ottimista per natura, però il momento è positivo. C’è entusiasmo. Mi riferisco alla bellezza delle sedute, dei rapporti e dell’ambiente. Come dico sempre, dobbiamo rimanere con i piedi saldi a terra perché mancano tanti impegni, compreso quella di domenica. Dopo Castel Volturno mancheranno altri otto match, è ancora lunga. Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero i playoff. Siamo in una posizione veramente bellissima ed è soddisfacente guardare la classifica, però dobbiamo rimanere tranquilli. Dobbiamo ancora lavorare tanto e fare altri step. Dobbiamo migliorare alcune situazioni e questo si fa soltanto lavorando, ma nella tranquillità più assoluta, perché se poi diamo troppa importanza ad altro, può risultare contrastante rispetto a quello che è il nostro cammino. Sono contentissimo, perché alla base stiamo facendo qualcosa di bello”.

Analizzando la partita contro la Micri, di cosa può ritenersi soddisfatto?

“Per un periodo della gara mi è piaciuto il dominio assoluto. Abbiamo avuto un momento breve, ma comunque importante, dove siamo stati in totale controllo della partita. Sapevamo di poter portare al termine la gara in modo positivo, anche se il risultato non lo permetteva perché era ancora in bilico. Ho avuto la sensazione di una squadra sempre presente. Per quanto riguarda alcune decisioni, i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Serrano si è riscattato subito, sono contento”.

Il Real Forio può contare su una rosa profonda, contro la Micri si è visto un grande approccio anche dei vari calciatori subentrati. Tutti sono protagonisti in questo gruppo.

“Assolutamente, tutti sono focalizzati sullo stesso obiettivo. Se così non fosse, i risultati non arriverebbero. Abbiamo fatto un grosso percorso grazie a un gruppo di ragazzi straordinari e alcune volte vado in difficoltà, perché in settimana tutti lavorano per un posto da titolare. Tante volte devi fare delle scelte obbligate, però sei consapevole che quando poi capiterà un ricambio o capiterà una situazione tattica diversa, sai che quel gruppo, grazie ad alcune modifiche, non cambierà quella che è la voglia di vincere e la voglia di fare bene. Così è sempre stato. Il gruppo si è sempre approcciato in maniera positiva, mi mette in difficoltà continuamente. Devo soltanto ringraziarli, credo che per me sarà difficile in futuro allenare un gruppo così importante”.

Mister la gara di domenica sarà decisamente diversa rispetto alle ultime. Il Castel Volturno si trova in una posizione di classifica diversa, sarà una sfida più ostica. Che approccio si aspetta?

“Servirà attenzione e concentrazione, il Castel Volturno è una buona squadra e può contare su calciatori importanti, è allenato da un tecnico esperto. Ha una bella società, sta dando tranquillità all’ambiente e sta facendo calcio da un po’ di anni in una piazza complicata. Si allena in un posto e gioca a Mondragone. Quindi vanno fatti i complimenti. È una gara da approcciare con la massima attenzione. Come dico sempre, tutte le gare sono complicate, sono particolari. Dobbiamo avere la consapevolizza di essere una squadra forte e dobbiamo andare lì a fare la nostra partita”

Sarà sfida ad un avversario che si conosce meglio rispetto alle ultime compagini affrontate. Vedremo un Real Forio diverso o si andrà avanti con le scelte dell’ultimo periodo?

“Devo cambiare qualcosa perché Castagna si è infortunato domenica scorsa, non farà parte della gara. Andremo lì per fare la nostra prestazione, per portare a casa tre punti importanti, per proseguire quello che è il nostro cammino attuale e per dare continuità ai risultati. Non dimentichiamo che abbiamo un obbligo, quello di guardare partita per partita per fare più risultati possibili. Poi arriveremo al 4 maggio dove capiremo che posizione abbiamo raccolto. I ragazzi veramente stanno dando tantissimo e bisognerà fare un grosso applauso alla fine della stagione. Ringrazio loro e la società perché mi mette a disposizione tutto. Sto benissimo qui, ho un gruppo di ragazzi favolosi che mi seguono e non c’è cosa più bella per un allenatore. Ora questa tranquillità deve essere portata in campo”.

Oltre a Castagna, come stanno Velotti e Di Costanzo?

“Sono disponibili e recuperati, si sono allenati con noi già da martedì. Avevano soltanto contusioni, nulla di particolare. È rientrato Tomasin, si rivede anche Arrulo. L’infermeria si sta svuotando. Abbiamo Iacono ai box, dalla prossima settimana riprenderà ad allenarsi. Delgado è pronto, quindi credo che martedì avremo quasi la rosa al completo”.

Castagna?

“Dovrebbe rientrare subito. Abbiamo preferito non rischiare, ha avuto un piccolo problemino muscolare. Abbiamo deciso di tenerlo a riposo”.

Mister, quali sono le preoccupazioni in vista del match?

“Il Castel Volturno è una squadra da attenzionare. Tutte le avversarie sono complicate da affrontare. Poi ci sono partite dove conosci l’avversario e quindi hai una lettura diversa. Il Castel Volturno ha giocatori di qualità, tanti elementi buoni. Dobbiamo stare lì sul pezzo. La partita si giocherà con tanti duelli in campo, la squadra che riuscirà a vincerli si prenderà la vittoria”.

Che Real Forio vuole vedere?

“Voglio un Real Forio umile perché non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo essere consapevoli che il campionato è lunghissimo e le insidie sono dietro l’angolo, voglio una squadra sicura della sua forza. Voglio umiltà e consapevolezza. Stiamo facendo un grande percorso, abbiamo ancora tanto da raccontare al campionato perché, fino a quando non ci sarà la matematica delle nostre ambizioni, non dobbiamo mollare. Non capita spesso in Eccellenza fare qualcosa di straordinario in questo modo, grazie anche a questa tifoseria, anche oggi tantissime persone erano all’allenamento. Ringrazio i tifosi per la loro presenza. C’è un grande ambiente. Sono molto felice”.

Il pareggio tra Nola-Afragolese ha cambiato ancora la classifica. Si aspetta altre novità?

“Non lo so. Con tutta la schiettezza, mi auguro che il Real Forio faccia i tre punti. Poi se il loro cammino è positivo, veramente applaudiamo tutti. Dobbiamo guardare in casa nostra per arrivare al 4 maggio e capire se veramente abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Lo stiamo facendo, ma dobbiamo migliorarci ancora. Ognuno deve avere ambizione nella vita, sognare non costa nulla. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. Pensiamo partita dopo partita, facciamo più punti possibili, poi vedremo a maggio se il Real Forio sarà in zona playoff oppure…”