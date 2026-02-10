mercoledì, Febbraio 11, 2026
type here...
ECCELLENZASPORTREAL FORIO

Sanchez: «Gruppo solido e fame di vittorie. Avanti gara dopo gara, il cammino è lungo»

Vittoria e primato consolidato, il tecnico analizza prestazione e percorso dei biancoverdi. Per Sanchez la strada è tracciata: lavoro settimanale, equilibrio e testa alla prossima partita. Il Real Forio corre, ma il tecnico chiede continuità per trasformare il momento positivo in obiettivo concreto.

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Dopo l’ennesima prova di forza del Real Forio, Carlo Sanchez si presenta in sala stampa con la consueta lucidità. L’allenatore biancoverde analizza la vittoria, esalta il lavoro del gruppo e richiama tutti alla concentrazione in vista del finale di stagione. Nelle sue parole c’è la soddisfazione per il cammino costruito finora, ma anche la consapevolezza che il traguardo è ancora lontano e che servirà continuità per trasformare le prestazioni in obiettivo centrato.

Carlo Sanchez si gode la vittoria e tiene alta la concentrazione del suo Real Forio. Il tecnico biancoverde analizza la prestazione con lucidità, partendo dall’atteggiamento della squadra e dalla continuità di risultati: «È un percorso straordinario, venti vittorie in venticinque partite non arrivano per caso. Sono contento della prestazione, dell’attenzione e della voglia di vincere che i ragazzi mettono in ogni gara. Questo mi facilita il compito e per questo li ringrazio tutti. Abbiamo lavorato bene in settimana e ora, da martedì, penseremo subito al Portici».

Sanchez rifiuta di soffermarsi sui singoli e allarga il discorso al gruppo, sottolineando il valore di chi contribuisce anche lontano dal campo: «Il supporto è di tutti. Io ragiono sempre in maniera globale. Se devo fare una menzione, la faccio prima a chi oggi era in tribuna, a chi resta fuori ma continua a dare tutto per la squadra. Per rispetto vengono prima loro, poi chi scende in campo e diventa protagonista. Oggi è un’altra bella giornata per Forio».

Il tecnico si sofferma anche sulla cornice di pubblico e sul legame con i tifosi, elemento che considera determinante nel cammino della squadra: «Portare tanta gente in trasferta è una soddisfazione enorme. Non si vedeva da anni un seguito del genere. I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo, ci stanno vicino durante la settimana e la domenica ci trascinano con la loro passione. Questo deve continuare perché il percorso è ancora lunghissimo: mancano nove partite e dobbiamo fare ancora tanta strada».

Infine lo sguardo al finale di stagione, con la necessità di mantenere equilibrio e concentrazione: «Dobbiamo pensare una gara alla volta, lavorare per l’obiettivo della domenica senza preoccuparci di quello che verrà dopo. Ogni partita che giochi è una tappa in meno verso il traguardo, ma sono tutte difficili. Faccio i complimenti al Bacoli per l’accoglienza e per la prestazione: hanno lottato e dimostrato di credere nella salvezza. Sono convinto che riusciranno a restare in questa categoria, che negli ultimi anni è diventata davvero complicata».

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos