Sanchez dopo il Savoia: “Un buon test, ora testa alla Coppa Italia” #tribunadispari

REAL FORIO

Sanchez dopo il Savoia: "Un buon test, ora testa alla Coppa Italia"

Redazione Web
Al termine dell’amichevole contro il Savoia, disputata nello stadio Giraud di Torre Annunziata, mister Carlo Sanchez ha tracciato un bilancio della prestazione del Real Forio. Un test utile, soprattutto nella prima frazione, per accumulare minuti e affinare l’intesa, in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia.

Mister, si è appena concluso il test con il Savoia. Quali indicazioni ha tratto da questa partita?
“Abbiamo fatto un test importante. Devo ringraziare il Savoia per la disponibilità e l’accoglienza: è stata una giornata positiva, che ci ha permesso di mettere altri minuti nelle gambe e continuare la nostra crescita. Per noi l’obiettivo resta sempre quello di arrivare pronti alla prima partita ufficiale, che sarà mercoledì in Coppa Italia contro il Bacoli”.

Rispetto alla scorsa stagione la squadra è stata profondamente rinnovata. Come procede l’inserimento dei nuovi?
“Sta andando molto bene. L’ho già detto e lo ripeto: il merito è del gruppo che c’era prima, che ha reso facile l’integrazione dei nuovi arrivati. I ragazzi si sono inseriti senza difficoltà e questo ci rende orgogliosi. Abbiamo una squadra che lavora unita e che si sta compattando giorno dopo giorno”.

Ora basta amichevoli: da mercoledì si farà sul serio. Qual è l’obiettivo immediato del Real Forio?
“Il nostro pensiero è rivolto solo alla Coppa Italia. Mercoledì a Bacoli ci aspetta l’esordio stagionale e vogliamo farci trovare pronti. Dopo penseremo al campionato, ma adesso la testa è tutta al debutto in Coppa, che rappresenta il nostro primo vero obiettivo”.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

