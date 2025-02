Sanchez chiede tranquillità: “Il mio Real Forio può fare benissimo. Non sottovaluteremo la Virtus Afragola”

Parola d’ordine: tranquillità. Dopo aver vinto contro la Frocalcio con un risultato tennistico, il Real Forio affronta la Virtus Afragola nella sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di Carlo Sanchez torna sulla terraferma e va a caccia del successo in trasferta, che manca dal match di recupero contro il Montecalcio. Il tecnico biancoverde è intervenuto in conferenza stampa e ha presentato il prossimo impegno dei turchi.

Mister, partiamo subito dal mercato. Arriva Ballirano, un calciatore under che viene dalla Serie D disputata con l’Ischia, ed è andato via Marchionni.

“Cambia poco. Marchionni ha chiesto la rescissione del contratto per motivi personali, voleva avvicinarsi a casa. Abbiamo scelto di accontentarlo. Si è comportato benissimo con noi, è un ottimo giocatore. Capiamo pure che non è facile giocare sull’isola, ma è una delle tante situazioni che abbiamo spesso affrontato. Abbiamo preso Ballirano: nonostante la carta d’identità giovane, è un calciatore importante e conosce il luogo perché viene dalla cantera. Sono contento perché abbiamo un’altra soluzione. Avevo l’esigenza di ricoprire lo slot libero”.

In questo modo Buono può andare a posizionarsi nel suo ruolo naturale, quello di esterno d’attacco.

“Buono, come Peluso, si è sacrificato tantissimo in quel ruolo, ma in caso di emergenza ci sarà la possibilità di vederlo ancora in quella posizione. Avere un giocatore di ruolo ci rende soddisfatti, non vogliamo snaturare troppo le qualità dei nostri calciatori e dei nostri giovani. Ho un gruppo che si mette a disposizione della squadra e del Real Forio, sono contento dell’applicazione dei miei ragazzi”.

Mister, Ballirano è già disponibile per la prossima partita?

“Non lo so ancora. Si è aggregato oggi (ieri, ndr) in gruppo, è stato il primo giorno e si sta ambientando. Poi c’è la questione tesseramento. Dobbiamo un attimo capire, non ho ancora parlato con il segretario. Il ragazzo si sta allenando, quindi lo valuteremo nel corso della rifinitura. La squadra sta bene, tranne Arrulo e Iacono che stanno recuperando. Il gruppo è pienamente disponibile”.

Il calendario, in questo momento, sorride al Real Forio. Quanto è presente il rischio di sottovalutare le avversarie in queste gare?

“Tantissimo, ma dico la sincera verità: è un pensiero che non abbiamo. Non siamo una squadra che può sottovalutare nessuno. Chi fa calcio, è consapevole che non bisogna mai sottovalutare gli avversari. La classifica tante volte non è veritiera rispetto alle qualità di una rosa. Abbiamo solo il dovere di proseguire su questa scia positiva. Abbiamo fatto un filotto di risultati utili per quindici partite, poi abbiamo avuto un piccolo incidente di percorso contro il Gladiator e ci può stare. Adesso abbiamo ripreso con tre gare positive, dobbiamo continuare così perché abbiamo il nostro sogno. Vogliamo fare un campionato tra le prime cinque, lo faremo. Dobbiamo ragionare però domenica dopo domenica”.

In ottica playoff, ma in generale il campionato, è ancora tutto in discussione?

“Credo di sì, anche perché ci saranno tanti scontri diretti. Realmente, senza essere ipocriti, dobbiamo pensare soltanto a noi, come abbiamo fatto per un grosso periodo del campionato. Dal primo giorno che sono arrivato qua ho detto di pensare gara per gara. Poi arriveremo alle fatidiche sei o sette partite alla fine del campionato e capiremo il tipo di percorso fatto, oltre al posizionamento che avremo la possibilità di raggiungere. Sono molto ottimista, ma anche un sognatore. Spero vivamente che il Real Forio ottenga il massimo in ogni sfida per continuare la scalata in classifica.

Serviranno umiltà e tranquillità, dobbiamo vivere la settimana come abbiamo fatto negli ultimi giorni. Secondo me è stata una grossa settimana di lavoro, da completare con la rifinitura. Poi dobbiamo concentrarci sulla Virtus Afragola, sarà un avversario da prendere con le molle. È una squadra che ha qualità ed esperienza, l’allenatore conosce la categoria. Affronteremo una formazione in lotta per la salvezza e metterà il cuore oltre l’ostacolo. Dobbiamo avere più fame di loro per andare lì e fare una grossa prestazione”.

Mister, un commento sulla partita vinta contro la Frocalcio?

“I primi 45’ non mi sono piaciuti, ho visto poca tranquillità e questo mi dispiace tantissimo perché significa che non ho svolto una settimana in maniera rilassata. Sono il primo ad avere delle mancanze. Nella ripresa ci siamo ritrovati con il secondo gol, siamo stati sereni. Questo gruppo, se vive il momento con tranquillità, può fare bene.

Dopo la bellissima rete di Sogliuzzo, la squadra ha giocato con positività. I meriti vanno anche alla Frocalcio che ha fatto 50’/55’ buoni, ci ha messo in difficoltà, ma è un campionato difficile e le partite sono tutte complicate. La prestazione più brutta resta quella di Pomigliano dove Mazzella ha salvato il risultato. Avere un portiere così è una grande qualità, ma è lo stesso discorso che va fatto per tutti i nomi della rosa. Ho un gruppo di grande spessore. Sogliuzzo? In quella partita credo ci siano stati gol bellissimi. Il gesto di Sogliuzzo è importantissimo. Abbiamo fatto delle belle realizzazioni. Questo gruppo può solo migliorare e divertirsi, poi ogni gol è prezioso”.