Sanchez avvisa il Real Forio: «Il Gladiator è una squadra fortissima, servirà il miglior Forio»

Dall’approccio alla prima di campionato al nervosismo dei ragazzi, fino all’importanza dei nuovi innesti e al ritorno dei veterani. Il mister sottolinea: «Ogni partita va giocata con rispetto, in un girone tra i più difficili degli ultimi anni»

Mister Sanchez, il Real Forio ha esordito in questo nuovo campionato di Eccellenza con un pareggio amaro a Castel Volturno.

Santiago aveva illuso i biancoverdi con il gol iniziale, poi nella ripresa è arrivata la rete del pari e la squadra non è più riuscita a tornare in vantaggio. Che partita è stata?

«È stata una gara particolare. Nei primi 45 minuti abbiamo giocato molto bene, poi abbiamo avuto un piccolo calo che ha permesso agli avversari di restare in partita e di trovare il pareggio. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, ma non ci sono rimpianti: siamo solo all’inizio del campionato e la prestazione resta positiva. Abbiamo affrontato una buona squadra, con elementi di qualità, e i ragazzi hanno dimostrato carattere. Certo, ci sono stati momenti di nervosismo e il ritmo della gara non è stato elevato anche a causa della gestione del gioco, ma nel complesso resto soddisfatto di quanto visto in campo».

Mister, in vista della prossima gara abbiamo notato molto nervosismo tra i ragazzi, già a partire dall’esordio con il Bacoli. È stata un’inizio di stagione movimentato e sembra che quest’anno lo spogliatoio senta con più forza la necessità di fare bene, a differenza dello scorso campionato affrontato con maggiore leggerezza. Crede che questa tensione stia influendo sulle giocate?

«Hai ragione, ma il punto è un altro: dobbiamo fare un campionato importante, migliorando quanto fatto l’anno scorso. Abbiamo le qualità per riuscirci e la società ha costruito un gruppo solido e ben organizzato. In questo periodo dell’anno, con i carichi di lavoro e il caldo ancora intenso, è normale che la gamba non giri al meglio e che manchi un po’ di lucidità nei momenti chiave. Alcuni giocatori vivono molto di carica agonistica: se li freni, rischi di perderli dal campo. Di Lorenzo, ad esempio, è un ragazzo che dà sempre il 1000%.

È vero che con il Bacoli avrebbe potuto evitare la seconda ammonizione, ma fa parte del suo carattere. A Castel Volturno, al di là del nervosismo, abbiamo creato almeno tre occasioni nitide dopo il loro pareggio. Quel nervosismo, in realtà, nasce dalla voglia del gruppo di vincere, dal desiderio di regalare una soddisfazione ai tifosi che ci hanno seguito in trasferta. Domenica non è arrivata la vittoria, ma i ragazzi hanno dimostrato grande impegno e sono sicuro che domani sapranno ripagare il sostegno del pubblico con una prestazione di livello».

Il tecnico analizza il pareggio di Castel Volturno e guarda alla sfida con il Gladiator: «Abbiamo una rosa competitiva, ora dimostriamolo sul campo»



Analizzando ancora la partita, sembra che il Forio abbia pagato un approccio non perfetto nella ripresa, mentre l’inizio era stato positivo. Come valuta questo aspetto?

«La verità è che siamo una squadra molto forte e lotteremo per la vittoria del campionato fino all’ultima giornata, ma insieme a noi ci sono tante altre compagini attrezzate. L’anno scorso eravamo, in parte, la sorpresa: venivamo da un playout vinto e abbiamo superato le aspettative. Quest’anno, invece, abbiamo una responsabilità diversa, perché la società ha investito molto, mettendoci a disposizione un gruppo di giocatori straordinari e, soprattutto, un gruppo di uomini veri. Questo comporta inevitabilmente pressioni e momenti in cui la prestazione può calare, anche perché affrontiamo avversari che giocano con il coltello tra i denti per metterci in difficoltà. La prima di campionato, poi, riserva sempre risultati sorprendenti.

A Castel Volturno, però, abbiamo offerto una grande prestazione: chiunque avesse visto la partita avrebbe notato l’impegno, le occasioni create e la volontà di vincere. Questo ci fa ben sperare per il futuro, a patto di restare umili. Siamo una squadra competitiva, ma ce ne sono molte altre forti. Ogni gara fa storia a sé e non esistono sfide già vinte prima di scendere in campo. Dobbiamo dimostrarlo con i fatti, rispettando sempre ogni avversario. Alla seconda giornata posso dire che lotteremo per i piani alti della classifica, altrimenti non sarebbero stati fatti certi investimenti».

Vorrei soffermarmi un attimo sulle due partite, Bacoli e Castel Volturno. Forse è solo un’impressione, ma con l’ingresso di Simone Di Meglio si sono visti più duelli individuali, situazioni di uno contro uno che fino a quel momento erano mancate nella manovra offensiva del Real Forio. Forse, conoscendo le caratteristiche dei vostri giocatori, conviene puntare anche sulla giocata individuale, come accadde con il gol di Castagna contro il Gladiator, frutto di un’intuizione personale. È questa una strada che può arricchire la vostra proposta offensiva?

«Il calcio è fatto di uno contro uno: superare l’avversario significa creare superiorità numerica e migliorare la squadra. Avere giocatori bravi in queste situazioni è una fortuna, e io ne ho diversi: da Castagna a Simone, Pelliccia, passando per Serrano e Di Lorenzo. A Bacoli, ad esempio, Simone è entrato sullo 0-0 e ha cambiato la partita con la sua vivacità e la sua voglia di emergere. È un ragazzo che l’anno scorso ha giocato poco, ma si allena con grande intensità e ha qualità importanti.

A Castel Volturno abbiamo provato spesso l’uno contro uno, ma lì abbiamo trovato una squadra organizzata e molto preparata atleticamente, capace di coprire subito anche quando veniva superata. Fa parte del gioco e della mia idea di calcio: valorizzare chi sa puntare l’uomo, perché da lì spesso nasce la differenza. In questo senso il tridente ci offre soluzioni preziose: penso a Santiago Serrano, che quest’anno da esterno sta mostrando grande abilità nell’uno contro uno, rientrando e creando occasioni importanti».

Vorrei un commento sui suoi tre attaccanti, considerando anche Luigi Castagna, al momento fermo ma pronto a rientrare. E poi una parola su Nicola Buono, che rientrava da un infortunio ma lo abbiamo visto molto pimpante.

«Abbiamo inserito due nuovi attaccanti accanto a Castagna e Serrano, proprio perché sapevamo di doverci rinforzare con giocatori importanti. Santiago è una prima punta fisica che dà profondità, mentre Yeboah è un calciatore rapido, forte nell’uno contro uno e dotato di grande velocità. Senza dimenticare Serrano e Castagna, che conosciamo bene. La nostra è una squadra composta da giocatori di altissimo livello, e sono fortunato ad avere ragazzi duttili: Di Meglio, ad esempio, a Bacoli ha giocato esterno, ma in quel ruolo hanno già dato garanzie anche Pelliccia, Serrano e Di Lorenzo.

Il merito dell’inserimento dei nuovi è stato anche dei veterani, che hanno facilitato la loro integrazione. Nicola Buono, invece, ha recuperato bene dall’infortunio: ha fatto due ottime gare sia a Bacoli che a Castel Volturno. È un giovane di grande qualità, duttile, capace di giocare da mezzala, da esterno e persino da terzino, come accadde lo scorso anno a Pomigliano. È un ragazzo che può interpretare più ruoli e questo è prezioso in un calcio moderno fatto di continui scambi di posizione. Anche in difesa posso contare su una rosa ampia e competitiva: Florio, D’Alessandro, Mattera, Di Costanzo, Velotti e Pistola sono tutti giocatori di grande livello per questa categoria.

L’anno scorso Antonio è stato tra i migliori difensori centrali, con 37 presenze e una continuità notevole. Quest’anno si sono aggiunti elementi come Mattera e Velotti, esterni di qualità e passo. Avere sei difensori di spessore significa poter variare, anche lasciando qualcuno fuori, ma in una squadra che vuole vincere tutti devono capire di essere parte fondamentale del progetto, dentro e fuori dal campo. Questa è la nostra vera forza».

Arriviamo alla sfida con il Gladiator, una delle gare di cartello del girone. Una squadra storica, che lo scorso anno vi ha fermato con un pareggio all’ultimo minuto. Che partita si aspetta e quali sono le insidie maggiori in questa fase della stagione?

«Vedremo in campo il miglior Forio possibile, perché affronteremo un avversario fortissimo. Il Gladiator ha un grande allenatore, Platone, che considero uno dei migliori giovani tecnici della Campania, e una società storica che merita massimo rispetto. Lo scorso anno ha fatto un percorso importante e anche quest’anno si presenterà competitiva. Entrambe le squadre hanno cambiato poco: loro hanno inserito quattro o cinque elementi, noi tre. Questo dimostra che in passato si è lavorato bene e che si è scelto di dare continuità. Sarà una gara difficile, contro una squadra che lotterà per il vertice insieme a Ercolano, Portici, Puteolana e altre compagini di grande livello. Credo che questo campionato sarà tra i più complicati degli ultimi anni, con tante realtà pronte a giocarsela fino in fondo. Domani sarà una sfida dura, tra due piazze importanti e due società che vogliono recitare un ruolo da protagoniste».

Una curiosità: Aniceto adesso veste la maglia gialloblù ed è allenato da mister Alessio Martino, che lo conosce bene. Che cosa si sente di dirgli in una sorta di lettera aperta?

«Sono felicissimo per lui, stamattina l’ho anche messaggiato. Ho un grande affetto nei suoi confronti, perché considero molti dei miei ragazzi quasi come figli, non semplici giocatori, e Aniceto per me è davvero un figlio adottivo. Gli voglio bene e sono contento che sia a Ischia: Martino saprà valorizzarlo al meglio, perché è un allenatore bravissimo. La cosa più importante è che Alessandro resti sereno e riesca a esprimersi. L’anno scorso veniva da una stagione in cui non aveva mai giocato con i grandi, ma grazie a Gigi Castagna l’ho conosciuto e ho scoperto un ragazzo duttile, capace di ricoprire diversi ruoli, paradossalmente anche il portiere. È un giocatore di qualità, ma soprattutto un ragazzo eccezionale.

Gli auguro di fare bene e di vivere con tranquillità questa nuova esperienza, perché con Martino è in ottime mani».

Tornando alla sfida con il Gladiator, lo scorso anno vi siete incrociati tre volte tra campionato e playoff. Entrambe le squadre hanno cambiato poco: conoscersi così bene è un vantaggio o uno svantaggio in vista di domani?

«Ci conosciamo molto bene, anche a livello personale. Siamo due piazze e due società che l’anno scorso hanno lavorato bene, arrivando ai playoff in un campionato molto competitivo, che ha poi portato la seconda classificata alla promozione in Serie D. C’era e c’è grande agonismo, perché si tratta di due squadre forti, con tanti giocatori che potrebbero militare in categorie superiori, e alcuni lo hanno fatto fino a poco tempo fa. Sarà sicuramente una bella partita. Colgo l’occasione per ringraziare la gente di Forio: oggi erano presenti anche agli allenamenti per incitare i ragazzi e salutarci. Domani ci aspetta un’atmosfera speciale, come già accadde lo scorso anno».

La scorsa stagione avete aperto in casa con il Traiano e chiuso sempre in casa con il Gladiator, mentre quest’anno la seconda giornata vi riporta nello stesso stadio, ma da ospiti. Viene spontaneo pensare al colpo di testa di Iaccarino nel finale: che ricordi le suscita?

«Mi è venuto subito in mente il proverbio: non c’è due senza tre. La prima e l’ultima lo scorso anno sono state col Gladiator, e ora ricominciamo ancora con loro, come a chiudere un cerchio. Sono ricordi bellissimi: penso al gol di Iaccarino al 96’, alla festa con i tifosi, alle emozioni che ci hanno accompagnato in quel finale di stagione.

Quella vittoria ci diede la possibilità di giocarci una finale importantissima, che porto ancora dentro di me. Non meritavamo di uscire sconfitti, perché avevamo le qualità per andare avanti e puntare alla promozione. Portare questa società in Serie D sarebbe uno dei traguardi più belli della mia carriera calcistica, un percorso che sogno di completare».

Un’ultima domanda di rito: avrà tutta la rosa a disposizione? E come sta Luigi Castagna?

«Gigi si è allenato, ma non dobbiamo forzare i tempi perché viene da un infortunio importante. Ho a disposizione tutti i giocatori, compresi gli under, tranne Peluso che ha avuto un piccolo problema in amichevole a Napoli, prima della gara con il Bacoli. Valuteremo domani se inserire Castagna nei venti convocati o concedergli ancora qualche giorno di tranquillità, per poi rivederlo mercoledì prossimo contro il Quarto in Coppa Italia».