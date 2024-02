Sanatorie da definire, i giudici “interrogano” il Comune di Ischia

Una tettoia abusiva ma forse ricompresa nelle istanze di sanatoria pendenti e rimaste ad “ammuffire” negli uffici del Comune di Ischia è al centro di un contenzioso amministrativo. Il Tar Campania aveva dato torto al cittadino e ragione all’Ente, ma è arrivato l’appello al Consiglio di Stato. I giudici di secondo grado, però, hanno rinviato ogni decisione essendo emerse nuove circostanze e adottando una ordinanza che richiede al Comune documentazioni e chiarimenti sulla reale situazione.

Il collegio della Seconda Sezione infatti richiama «la memoria con la quale parte ricorrente, dopo aver premesso che in data 21.12.2023 ha provveduto alla integrazione delle pratiche di condono edilizio acquisite al protocollo del Comune di Ischia il 30.04.1986 ed il 27.02.1995, chiede che il processo venga sospeso».

Due istanze relative al primo e al secondo condono. E qui i giudici ritengono che «debbano essere acquisiti dal Comune intimato documentati chiarimenti in ordine ai tempi di definizione delle richiamate pratiche di condono edilizio, ove risulta (come evincibile, tra l’altro, dalle foto) ricompresa la tettoia in questione, con conseguente pregiudizialità della definizione dell’istanza di sanatoria rispetto ai provvedimenti repressivi relativi alla medesima tettoia».

Se infatti questa fosse oggetto delle istanze, come è ben noto non potrebbe esserne ordinata la demolizione fino alla definizione delle pratiche. Che tarda a venire… Una situazione purtroppo ben nota, nonostante qualche iniziativa “di facciata” che sarebbe finalizzata ad accelerare l’iter delle sanatorie. E dunque il Consiglio di Stato vuole sapere dal Comune (che non si è nemmeno costituito in giudizio) quando verranno definite le pratiche.

L’Ente inoltre dovrà chiarire «se sussistano gli estremi per il rilascio del titolo in sanatoria, anche (se del caso) con eventuali prescrizioni tecniche relative ad accorgimenti per la mitigazione ambientale (ove necessaria) del manufatto, e fornire eventuali altri chiarimenti utili, mediante apposita relazione, corredata dai documenti di riferimento, da trasmettere nel termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente ordinanza».

Incombenti istruttori che giustificano il rinvio. Per la ulteriore trattazione, l’udienza dovrà essere fissata nel quarto trimestre di quest’anno. Resta da vedere se il Comune adempirà a quanto richiesto dal Consiglio di Stato nei tempi prescritti.