San Vito, il sindaco Verde smentisce: “Nessun crollo all’asilo”

“Nessun crollo all’asilo di San Vito”. Il sindaco di Forio, Stani Verde, interviene con fermezza per smentire le voci circolate nelle ultime ore e riportare chiarezza su una vicenda che ha agitato famiglie e opinione pubblica. “Basta fake news! In merito a quanto diffuso in queste ore da alcuni soggetti, è doveroso fare chiarezza: non c’è stato nessun crollo all’asilo di San Vito, non c’è stato nessun fatto gravissimo, non c’è stata alcuna omertà”.

Le parole del primo cittadino arrivano dopo la diffusione sui social di un post allarmistico pubblicato da Raffaele Iacono taggando anche Mimmo Loffredo, che aveva parlato di un presunto crollo del tetto dell’asilo e del trasferimento d’urgenza dei bambini all’asilo dell’Aurora.

Verde ha replicato senza esitazioni: “I bambini sono stati trasferiti per soli due giorni presso l’asilo dell’Aurora esclusivamente per consentire lavori di sistemazione dell’asfalto danneggiato dal violento nubifragio. Tutto qui. Diffondere notizie false, inventando crolli e scenari apocalittici, significa fare allarmismo e praticare un vero e proprio terrorismo dell’informazione. Qui si rasenta la follia”.

Il sindaco ha quindi richiamato il quadro più ampio della situazione scolastica del territorio: “Noi abbiamo ereditato un patrimonio scolastico in condizioni disastrose, ma stiamo investendo come mai era stato fatto prima: quasi tutte le scuole di Forio sono già interessate da interventi di ristrutturazione; per le altre ci sono progetti e finanziamenti già pronti; a San Vito nascerà una nuova scuola su un terreno recentemente acquistato dal Comune, la cui gara per la realizzazione (che prevede anche un parcheggio) sta per essere aggiudicata”.

E ha concluso con un messaggio netto alla comunità: “I cittadini hanno diritto alla verità. Forio non merita menzogne e allarmismi, ma impegno concreto e risultati”.

In questo modo Verde ha chiuso ogni spazio all’interpretazione catastrofista di quanto accaduto, ribadendo che non c’è stato alcun pericolo per i bambini e che la priorità resta la tutela della sicurezza e il miglioramento delle strutture educative.