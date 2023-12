San Vito Christmas Choir, arriva il “best of” delle dieci edizioni del grande concerto di Natale

“Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto per l’odio e per la guerra” (Papa Francesco). 10 anni di musica. 10 anni di amicizia. 10 anni di passione: Il 19 dicembre ritorna il grande “Concerto di Natale” del San Vito Christmas Choir, diretto dal M° Gianvito Di Maio, con la partecipazione del M° Enzo Di Maio alle tastiere e di Christian Di Maio alla batteria.

Un coro formato da giovani e meno giovani che nel tempo è cresciuto sempre di più condividendo la passione per la musica ed il canto. Il concerto di quest’anno, giunto alla X edizione, sarà il “best of” di tutte le edizioni passate e vedrà la partecipazione della Compagnia Teatrale “Le Caravelle”, in collaborazione con la Pro Loco Panza e l’associazione Koinè. Durante la serata del 19 dicembre sarà effettuata una raccolta fondi destinati alla Parrocchia di S. Vito Martire per la costruzione di un pozzo per Ruhehe (Burundi) e per il Commissariato Generale di Terra Santa per aiuto ad Israele.

Una serata all’insegna della musica per dare un segno di speranza, di pace e di solidarietà. Appuntamento, dunque, a martedì 19 dicembre alle ore 21:00 presso la Basilica Pontificia di San Vito Martire – Forio, e alla consueta replica in piazza San Gaetano, martedì 26 dicembre alle ore 11:00.