San Valentino e Festa della Donna “a nero”, “mazzate” dalla Guardia di Finanza di Ischia

La piaga del lavoro nero è sempre presente anche sulla nostra isola. Lo dimostrano le risultanze della costante attività di controllo messa in campo dalla Tenenza di Ischia della Guardia di Finanza, che tra la ricorrenza di San Valentino e la Festa della donna ha accertato ben venti lavoratori impiegati irregolarmente, cioè appunto “a nero”.

I venti casi riscontrati sono distribuiti tra i Comuni di Ischia e Forio. La prima conseguenza degli accertamenti è stata data dalla circostanza che gli stessi hanno fatto scattare da parte dell’Ispettorato le proposte di sospensione per le attività per un periodo di cinque giorni. Non solo: in casi del genere le multe previste arrivano fino a 30mila euro per ciascun impiego irregolare. Con l’inizio della stagione turistica, i controlli verosimilmente si estenderanno ai vari esercizi e strutture ricettive che riapriranno i battenti per ospitare i visitatori in arrivo sulla nostra isola.