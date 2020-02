San Valentino a tavola, l’amore al tempo dell’ottima cucina isolana

Ci sono giorni che devono, assolutamente, essere particolari e memorabili, carichi di emozioni e di sensazioni. Se si è in coppia, uno di questi giorni da annoverare in questa particolare lista è, assolutamente, San Valentino. Esatto, il 14 febbraio, il prossimo venerdì, per gli innamorati di ogni tempo è una data molto importante, un giorno da trascorrer con chi si ha di più caro.

E dove trascorrerla se non a Ischia e, come vedremo di qui a poco, gustando ottima cucina nostrana preparata da alcuni professionisti di settore, in location uniche e particolari nel loro genere?

Ischia, isola dell’amore per la bellezza della natura e il magnetismo del suo fascino senza tempo, può fare da cornice perfetta ad una cena romantica e ricercata, il tutto per regalare forti emozioni e dimostrare tutto il proprio amore alla persona amata. Tante soluzioni, dicevamo, per tutti i gusti e per tutte le tasche: dal mare alla montagna, dal locale ricercato a quello più tradizionalista, passando per il fusione e l’innovazione… tra le varie proposte che il territorio offre, noi vi segnaliamo tre opzioni tutte da gustare e da prendere, davvero, in considerazione per strabiliare il vostro “appuntamento di san Valentino”.

Un locale bello ed accogliente, arredato alla perfezione e molto all’avanguardia, con anche una area esterna, con uno staff eccezionale, è il “Terra Mia”. Un locale dal concept nuovo ed intrigante, guidato da Giovanna e Nicola con il supporto di tanti validi collaboratori, “Terra Mia” è il posto giusto per chi vuole trascorrere una serata molto particolare e diversa dal solito, all’insegna dell’ottima cucina e della tranquillità di una location che è sì a due passi dal centro, ma anche molto riservata e accogliente.

Per la serata di San Valentino lo staff di “Terra Mia” propone tante emozioni a lume di candela e questo è il menù. Un frizzante colpo di fulmine: Entré di benvenuto con calice di bollicine per poi iniziare il corteggiamento con tortino di ricotta con porcini e noci su crema di latte e speck croccante. Il primo bacio è costituito, poi, dai ravioli al cuore ripieni (salati con uvetta, pinoli e pomodorini pendolini) e il secondo dal Filettino di manzo scottato al barolo su nido di radicchio e insalata afrodisiaca. Immancabile il dolce per concludere questa “fiaba” nel migliore dei modi con gustosi profitteroles al bacio (prezzo per persona 25 euro – info prenotazioni 340 283 3075).

Una vera e propria favola a tavola, circondati da una atmosfera particolare, ricreata per l’occasoine dall’attento staff che, curando ogni dettaglio non solo della cucina ma anche della location, riesce a suscitare sempre positivissime sensazioni ed emozioni.

Per chi volesse, invece, trascorrere una serata in un ristorante dalla bella vista sul borgo di Ischia Ponte, vi è il “Ristorante Aragonese di Ischia” dell’Hotel Villa Durrueli. A due passi dal mare, sarà possibile trascorrere un ottimo San Valentino a tavola con l’antipasto di Milanese di Gamberone e Croccante di Iceberg al profumo di Lime, primo piatto con mezzi paccheri della Fabbrica di Gragnano esaltati al Ragù di mare, secondo piatto con calamaro ripieno di verdurine di stagione e soffice di patata alla maggiorana, dessert con croccante di mandorla e Mousse di rum e fragoline (costo 36,00 euro a persona – info prenotazioni 081991000).

Chi preferisce, invece, musica live, con Ciro Mozart e Manuela Elia , e cucina tradizionale, può optare per il caratteristico “Nascondiglio dell’amore” a Campagnano. Qui, in una ambientazione racchiusa nella natura più vera della nostra isola verde, si potrà gustare Antipasto Misto; duetto di Panciotti ripieni di Melanzane e Provola con Pomodorino San Marzano / Gnocchi fatti in casa con Pesto di Carciofi; tagliata di Angus ai Porcini; Patate al Forno e dolce. (Bevande incluse Vino Cantine Antonio Mazzella, 40 Euro a Persona – info prenotazioni 393 942 3560)