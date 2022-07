San Montano, per il ripascimento stagionale arriva il divieto di balneazione

Ripascimento alla Spiaggia di San Montano. Arriva l’ORDINANZA SINDACALE n. 10 con il divieto temporaneo di balneazione. Le attività di riattazione del noto arenile sono state richieste, con nota assunta al protocollo genere dell’Ente del 15.7.2022 al n° 7488, dall’Impresa di lavori marittimi Engineering Planning Construction srl. La società di Monopoli è stata incaricata dai Concessionari società “Bar Ristorante Stabilimento Marino e Termale San Montano S.r.l”, e società “Immobiliare Cinarime Srl” per la realizzazione dei lavori relativi a “Ripristino degli arenili nella spiaggia di San Montano nel Comune di Forio e Lacco Ameno”.

Attività che richiedono l’interdizione delle aree demaniali marittime, nonché degli antistanti specchi acquei interessati agli interventi di ripristino degli arenili, dal 18 luglio 2022 per giorni sette condizioni meteo permettendo. Un intervento stagionale che prevede quantitativi dragati e conferiti sino a 20 metri cubi per metro lineare di spiaggia. Attività ritenute normativamente non sono soggette ad autorizzazione ma sono soggette a comunicazione. In tal senso il sindaco Giacomo Pascale ha ordinato il divieto temporaneo di utilizzo delle superfici del litorale demaniale marittimo e delle antistanti acque di balneazione interessate dai lavori di ricostruzione del profilo di spiaggia, da attivarsi per stato avanzamento lavori, in base al cronoprogramma degli stessi; nonché la cessazione di tale divieto per il conseguente ripristino della sicurezza balneare e della balneazione.

“Nell’arco temporale della breve durata dei lavori, le singole superfici di spiaggia emersa all’interno delle acque di balneazione, di volta in volta interessate dagli interventi, saranno segnalate per permettere alle macchine e alle attrezzature di operare in sicurezza“ spiega il primo cittadino Giacomo Pascale . Il divieto temporaneo di utilizzo delle superfici del litoral demaniale marittimo e delle antistanti acque di balneazione per i giorni 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 luglio 2022 dalle ore 19:00 alle ore 06:00, comunque lontano dagli orari di balneazione da parte degli utenti della spiaggia, durante lo svolgimento degli stessi per stato avanzamento lavori, limitatamente alle aree di cantiere interessate dai lavori di ricostruzione del profilo di spiaggia. Inoltre, l’utilizzo delle aree adiacenti non interessate ai lavori e che le aree, sede di prelievo e di deposito di sabbie, dovranno essere segnalate ai fini di assicurare la sicurezza balneare sulle superfici del litorale marittimo e l’interdizione alla balneazione nelle antistanti acque di balneazione interessate dai lavori.