San Montano, assembramenti in spiaggia. Centralini del comune di Lacco Ameno intasati dalle segnalazioni, ma la spiaggia libera ricade nel comune di Forio

Una spiaggia libera gremita di gente. Il distanziamento sociale purtroppo non sempre può essere rispettato nei luoghi pubblici e chi ne fa le spese, invece, sono le attività nelle quali i controlli delle Forze dell’Ordine sono molto serrati. Foto, segnalazioni e chiamate alla Polizia Municipale di Lacco Ameno hanno fatto letteralmente impazzire il sistema. Centralini del comune di Lacco Ameno intasati dalle segnalazioni, ma la spiaggia libera ricade nel comune di Forio. E questo non ha fatto che aumentare le polemiche su chi, come e se dovesse intervenire dinanzi a possibili infrazioni. Alcuni avventori dell’arenile che ricade a metà nel comune di Lacco Ameno (in concessione) e per metà nel comune di Forio (tratto libero) più volte hanno contattato il locale comando vigili e la redazione del Il dispari chiedendo dove siano nelle spiagge i controlli tanto decantati dal governo e perché invece nelle attività si debbano rispettare tutte le regole legate al distanziamento e all’uso dei dispositivi di sicurezza.

Il tratto indicato come luogo di assembramenti incontrollati ricade in ogi caso nel comune di Forio a cui n parte San Montano appartiene pur se l’accesso avviene dal territorio lacchese.

Controlli che in questi giorni stanno facendo fioccare numerose multe e soprattutto innumerevoli polemiche. Continuando di questo passato sarà un’estate trascorsa sull’orlo di una crisi di nervi e con le autorità alle prese con milioni di segnalazioni quasi impossibili da seguire. L’auspico è che tutti nel rispetto degli altri individui e delle incertezze che ci attendono dinanzi a questo nemico invisibile, il Coronavirus, pongano più cautela nei comportamenti e comincino sopratutto a godersi il mare e la spiaggia. Il grado di civiltà di una comunità si misura anche da questo.

Ad Ischia Ponte intano la polizia municipale allontana un gruppo di ragazzini intenti a tuffarsi dal pontile.