San Michele, Procida rinnova il patto di fede con il suo patrono

In una giornata intrisa di fede, memoria e speranza, l’isola di Procida si ferma per celebrare con solennità la festa di San Michela Arcangelo, suo patrono celeste e difensore spirituale da secoli. Il 29 settembre, data liturgica dedicata agli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, assume qui un significato del tutto particolare, in quanto occasione per rinsaldare il legame profondo tra la comunità isolana e il “Principe delle Milizie Celesti”.

Dopo il triduo di preparazione, la giornata si apre con la celebrazione eucaristica, presieduta dal Don Marco Meglio, e prosegue con la tradizionale processione che, snodandosi attraverso le vie dell’isola, raggiunge i “cannoni” di Marina Corricella. Lì, dove la terra incontra il mare, il popolo affida ancora una volta le sue sorti alla protezione dell’Arcangelo, invocando la sua benedizione sulla comunità. In questo momento, ogni gesto sembra riflettere una ragione profonda, un bisogno di affidarsi e credere.

La devozione a San Michele a Procida non è soltanto una tradizione consolidata, ma una vera e propria alleanza spirituale che ha attraversato i secoli e le generazioni. Non si tratta di un culto statico, ma di una relazione viva, che ha accompagnato anche gli emigranti procidani, i quali, pur lontani dalla loro terra, non hanno mai smesso di invocare l’Arcangelo e di tramandarne il culto. È della comunità tutta il merito di aver mantenuto viva questa fiaccola di fede, anche nei momenti più difficili.

Fondamentale, in questo senso, è stato il contributo delle confraternite, in particolare la “Congrega di San Michele”, fondata nel XIX secolo e riconosciuta ufficialmente nel 1885. Distintasi fin dall’inizio per la partecipazione anche delle donne, la confraternita è oggi uno dei pilastri della devozione comunitaria, e continua a custodire riti, preghiere e memoria viva. In ogni rito, si percepisce mia nonna che raccontava con occhi lucidi le processioni del passato e le promesse fatte in silenzio.

La Sacra Scrittura ci presenta San Michele come il grande combattente contro le forze del male, colui che, alla testa dell’esercito celeste, sconfigge il drago antico, Satana, e lo precipita sulla terra (cf. Ap 12,7-9). Il suo nome stesso è un grido di fede: “Mi-ka-El?” – “Chi è come Dio?”. È il grido della verità contro l’orgoglio, della luce contro le tenebre, dell’umiltà contro la superbia. E tuttavia, nella vita quotidiana, il suo esempio si riflette anche nei piccoli atti di coraggio e bontà.

E a lui, nei secoli, la nostra isola ha rivolto lo sguardo nei momenti di pericolo e di tribolazione. Le cronache del passato, custodite con amore e devozione dal curato Nicola Ricci alla fine dell’Ottocento, narrano di eventi prodigiosi, di apparizioni salvifiche, di intercessioni potenti. Come non ricordare l’anno 1534, quando, secondo la tradizione, l’Arcangelo apparve sulle alture dell’isola facendo fuggire la flotta del temibile pirata Barbarossa? O gli anni del colera, della siccità, dei terremoti e delle tempeste, durante i quali la fede del popolo invocava San Michele come scudo e rifugio, trovando in lui conforto e salvezza?

Ancora oggi, gli ex-voto conservati nelle chiese e nei luoghi sacri dell’isola parlano con silenziosa eloquenza della gratitudine dei figli di Procida: piccoli segni di fede che raccontano navi salvate, malattie guarite, famiglie protette, miracoli ottenuti. Persino nei giorni oscuri della Grande Guerra, le madri e i padri affidavano i loro figli partiti per il fronte alla protezione dell’Arcangelo, certi che le preghiere non sarebbero rimaste inascoltate.

Oggi, la figura di San Michele continua a ispirare e sostenere. La sua spada non è solo simbolo di battaglia contro il male, ma anche emblema di discernimento e giustizia. In un’epoca segnata da nuove sfide – solitudine, dipendenze, smarrimento spirituale – la comunità ritrova in lui un alleato nella lotta interiore.

La processione odierna, molto più breve di quella di Maggio, quindi, non è soltanto un evento religioso, ma un vero cammino di fede. È un atto collettivo di affidamento, un momento in cui l’isola rinnova il suo patto con il cielo, riaffermando la domanda che è al centro del nome stesso di Michele: “Chi è come Dio?”